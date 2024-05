Condenada a dos años y ocho meses de cárcel la mujer que robó un bebé en el hospital de Basurto

La Audiencia de Bizkaia ha condenado a dos años y ocho meses de cárcel a la mujer que robó en 2022 un bebé en el hospital de Basurto por un delito de detención ilegal de un menor y se le han aplicado las atenuantes de alteración psíquica y reparación parcial del daño.

Este tribunal acogió el pasado 14 de junio, en sesión única, el juicio contra la mujer que el 19 de octubre de 2022, haciéndose pasar por personal sanitario, se llevó a un recién nacido del Hospital de Basurto de Bilbao.

El bebé fue hallado, finalmente, en buen estado de salud, once horas después, tras ser abandonado en el felpudo de un domicilio de Santutxu por parte de la acusada, que, en el juicio, pidió perdón a los padres por lo ocurrido y dijo que no era «su intención», ya que no estaba «en sus cabales».

La acusación particular pedía 7 años de cárcel para ella por detención ilegal y abandono, mientras la Fiscalía solicitaba 4 años y la defensa 9 meses.

Finalmente, la Audiencia provincial de Bizkaia ha condenado a la mujer a dos años y ocho meses de cárcel a la mujer por detención ilegal de un menor y, en cambio, no aprecia delito de abandono de menor.

La Audiencia le ha aplicado el atenuante de reparación parcial del daño al haber abonado la mitad de la responsabilidad civil y también el de alteración psiquica. Sin embargo, no se le ha aplicado el atenuante de confesión. La defensa de la mujer tiene intención de recurrir la sentencia según ha confirmado a Europa Press.