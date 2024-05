Técnicos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y representes de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul mantendrán este miércoles una «reunión técnica» para establecer una serie de medidas, entre ellas, una visita a Doñana, para continuar el proceso de «admisión» del Parque Natural a la Lista Verde, después de que se confirmara su salida debido a que «no cumplía con los estándares».

Según han confirmado tanto la Junta de Andalucía como la UICN a Europa Press, el encuentro de este miércoles es «técnico» y en él, entre otros asuntos, se propondrán una serie de medidas para que Doñana regrese a la Lista Verde, entre ellas, una próxima visita 'in situ' al propio Parque Nacional.

Además, según ha asegurado un portavoz de la UICN, esta reunión servirá para «identificar qué recursos puede necesitar el sitio para completar el proceso de admisión y la documentación adicional que necesitará para seguir adelante con la solicitud de la Lista Verde».

Asimismo, ha señalado que en cada jurisdicción o país que participa en la Lista Verde, «se designa luego de un proceso de evaluación y aprobación un equipo de expertos técnicos, denominado EAGL, quien se encarga de revisar la documentación proporcionada».

«En la reunión trabajaremos hacia nuestro objetivo compartido de que los miembros de la UICN comprendan cómo recuperar el estatus de la Lista Verde. Esperamos comenzar a desarrollar el camino para que eso suceda», han subrayado.

En este sentido, el portavoz del Gobierno andaluz y consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, señaló hace unas semanas que «aspiramos a que los parques alcancen las máximas cotas de reconocimiento».

Así, se mostró «convencido» a «entablar una buena relación con la UICN de cara a recobrar el reconocimiento». «Estoy convencido que Doñana, tal y como está gestionado y con su riqueza alcanzará este reconocimiento y todos los que se plantee», ha concluido.

"no cumple con los estándares"

El pasado mes de diciembre la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) emitía un comunicado en el que confirmaba que Doñana «no cumple con los estándares para estar en la Lista Verde» y, por lo tanto, «no es encuentra actualmente en ella» aunque «sigue siendo candidata».

Así lo puso de manifiesto un portavoz de la organización a Europa Press, que recordaba que este espacio natural entró en la Lista Verde mundial en 2015 y que, según la política de la organización, la inclusión es normalmente válida durante cinco años y luego se requiere una renovación.

En el caso de Doñana, tal y como explica, la nueva inclusión en la lista recibió una extensión, lo que permitió una reevaluación integral por parte de un grupo de expertos acreditados independientes conocido como 'Expert Assessment Group, Green List (EAGL)-España'.

«El resultado de esta evaluación, lograda mediante consenso, indica que el sitio no cumple con el Estándar de la Lista Verde de la UICN. La evidencia proporcionada no respalda suficientemente la acreditación en una serie de criterios e indicadores. Por lo tanto, el sitio no se encuentra actualmente en la Lista Verde, aunque sigue siendo candidato a recuperar el cumplimiento y volver a incluirse en la lista», recalca.

Por otro lado, el Gobierno señalaba en abril, a través de una respuesta a una pregunta escrita formulada por Sumar en el Congreso de los Diputados que la candidatura de Doñana a la Lista Verde de la Unidad Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) se encuentra «suspendida», por lo que una vez que el Parque Nacional aporte la documentación necesaria «continuara el proceso de evaluación». No obstante, desde la Junta han indicado que se le ha estado aportando documentación a la entidad «cada vez que la solicitan».

De este modo, el Gobierno señala que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) es una organización internacional independiente, cuyos informes son elaborados por «personas expertas en atención a los criterios y estándares aprobados por la propia organización, basándose exclusivamente en el estado actual de las evidencias objetivas en el momento de la evaluación».