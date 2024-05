El diputado del parlamento palestino y presidente de Palestinian Medical Relief Society, Mustafa Barghouti, ha agradecido el reconocimiento de España al Estado palestino, pero ha añadido: «Necesitamos más», y ha pedido sanciones inmediatas a Israel, tanto de España como de otros gobiernos europeos y de la UE para forzar a Israel a cumplir las resoluciones internacionales, ha dicho textualmente.

Así se ha pronunciado en una rueda de prensa este martes, tras haberse reunido a lo largo del día con la consellera de Acción Exterior de la Generalitat, Meritxell Serret, y con el candidato del PSC a las elecciones europeas, Javi López; el candidato de Junts, Toni Comín --por videoconferencia--; la candidata de ERC, Diana Riba, y el candidato de los Comuns, Jaume Asens.

«Cuanto más se continúen violando estas resoluciones, más falta hacen las sanciones», ha destacado el diputado palestino, que ha instado Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, a suspender inmediatamente el acuerdo de asociación con Israel como forma de sanción.

Barghouti ha celebrado que España, Irlanda y Noruega hayan reconocido el Estado de Palestina este martes, en lo que ha calificado de día histórico, aunque ha asegurado que este reconocimiento llega tarde: «Mejor tarde que nunca», ha añadido.

Más estados reconocerán a palestina

El también exministro de Información de la Autoridad Nacional Palestina ha asegurado que ya hay 146 Estados que reconocen a Palestina, y ha añadido que en las próximas semanas habrá más Estados europeos que se sumen, «incluyendo Eslovenia, probablemente Malta, tal vez Bélgica, y tal vez los franceses se pongan celosos y hagan algo», ha detallado.

Ha destacado que este también es un «reconocimiento al derecho de autodeterminación de la gente de Palestina», y ha sostenido que supondrá que las medidas ilegales que asegura que está llevando a cabo Israel, como la construcción de asentamientos y la anexión de Jerusalén, no tendrán efecto a largo plazo.

Más de 36.000 "palestinos asesinados"

Barghouti ha explicado que su organización tiene 45 equipos médicos trabajando en condiciones «muy difíciles» para ayudar palestinos en el territorio, ha destacado que tienen uno de los pocos centros médicos que aún no ha sido destruido, y ha lamentado que han perdido a 500 médicos y profesionales de la salud por bombardeos israelíes en Palestina, así como 144 periodistas.

Ha lamentado que, tras el ataque de Israel a un centro de refugiados en Rafah este lunes, murieron 46 personas y más de 352 resultaron heridas, muchas de ellas con quemaduras severas, tras lo que ha añadido que estos heridos graves «morirán, porque en este momento no hay ni una sola unidad de quemados en Gaza», ni tampoco hay hospitales.

Ha concretado que actualmente «36.080 palestinos fueron asesinados en Gaza», aunque considera que la cifra real asciende a 46.000 porque se ha estimado que hay 10.000 bajo los escombros, y ha añadido que también hay 81.000 personas heridas que es probable que mueran porque no pueden acceder a tratamiento sanitario.

Solución de los dos estados

Preguntado por si confía en que haya una solución de dos Estados, Barghouti ha respondido que siempre la ha defendido, pero ha añadido que «la única alternativa a la solución de los dos estados es un Estado democrático con derechos iguales para todos».

Para él, que Estados Unidos hable de la solución de los dos estados «es una hipocresía» a menos que vaya acompañada de la exigencia de un final inmediato y completo de la ocupación israelí en territorios ocupados desde 1967, incluidos los Altos del Golán; de que se reviertan decisiones como la anexión de Jerusalén y se acepte que regresen los refugiados, y del reconocimiento de Palestina.

«Si no quieren dos Estados y no quieren un Estado, su solución es clara: la limpieza étnica. Pero fallaron. No pudieron hacer la limpieza étnica en Gaza por el heroísmo de nuestros pueblos que insistieron en quedarse. Y por eso la limpieza étnica no funcionará», ha defendido.

Sobre sus reuniones con los candidatos a las elecciones europeas, ha indicado que «todos estaban claramente a favor del derecho de la gente palestina tener libertad, tener un Estado de su propio».

Ha explicado que también celebrará reuniones en Madrid con el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y con representantes de la Comisión de Exteriores del Congreso, entre otros.