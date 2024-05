El consejero portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco (PP-A), ha defendido este martes que en torno a la posibilidad de aplicar la conocida como 'tasa turística' en la comunidad autónoma se ha generado un «escenario de diálogo constructivo», y ha reiterado el posicionamiento de la Junta contrario a imponer dicho tributo «sin consenso» y «a las bravas».

Son ideas que el también consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul ha trasladado en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, y a preguntas de los periodistas al hilo de la reunión que este pasado lunes mantuvo en Málaga el consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, con los presidentes de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), José María Bellido, y de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, tras la que se anunció el acuerdo para la creación de un observatorio para la sostenibilidad turística local que analice en diferentes grupos de trabajo cuestiones relacionadas con el desarrollo de esta industria y su impacto en los municipios de la comunidad.

El portavoz de la Junta ha enmarcado dicha reunión en el «escenario de diálogo constructivo» que, en su opinión, existe en torno a la tasa turística, y ha abogado por «dejar que ese diálogo evolucione».

Tras ello, el consejero ha aseverado que el actual Gobierno de Andalucía «nunca ha negado que el turismo, que es uno de los principales motores económicos con los que cuenta nuestra comunidad autónoma» y «uno de los principales creadores de empleo, en determinados sitios y en determinadas circunstancias, puede tener efectos no deseados».

«Eso no lo ha negado nunca nadie porque es evidente», ha abundado el consejero portavoz antes de agregar que eso no quiere decir que haya que lanzarse desde la Junta «a demonizar a un sector del que viven tantísimas familias en Andalucía».

Ha apostillado que eso tampoco quiere decir que el Gobierno de Andalucía «se niega a que las ciudades con mayor presión turística puedan encontrar una vía de financiación para prestar de mejor manera los servicios públicos que tiene encomendados», y «precisamente» el observatorio cuya creación se ha anunciado tras la reunión de este lunes «va a servir para poder analizar» eso junto con la FAMP, la CEA, el sector empresarial y la propia administración de la Junta de Andalucía".

Se trata de estudiar «hacia dónde va la sostenibilidad del sector turístico y qué medidas son las que se pueden ir adoptando de cara al futuro», según ha agregado el consejero portavoz antes de aseverar que «lo que no va a hacer nunca el Gobierno de Andalucía, y lo hemos dicho hasta la saciedad, es imponer, sin consenso y a las bravas, una subida fiscal que el sector no quiere y, entendemos, tampoco solucionaría los problemas de financiación que hoy tienen los municipios de Andalucía». Por ello, el consejero ha concluido apostando por dejar «trabajar» el citado nuevo observatorio.

Por un "debate constructivo"

Además, y al hilo de las críticas que desde el Grupo Mixto-Adelante Andalucía se viene haciendo a que no se debata en el Parlamento la proposición de ley que registró hace ya unos meses sobre la tasa turística, el consejero portavoz ha defendido que «esta legislatura en el Parlamento de Andalucía no se está caracterizando precisamente por que se veten los debates en la sede de la soberanía del pueblo andaluz, sino todo lo contrario».

Ha agregado que «al Gobierno de Andalucía no le corresponde ordenar los Plenos del Parlamento, pero si el tema está ahí», es «seguro que se acabará viendo tarde o temprano», y «ojalá ese debate, una vez que tenga lugar» en la Cámara autonómica, sea «constructivo y no destructivo, con propuestas, y en el que se analice la realidad de un sector, el del turismo, que nos da mucha alegría a los andaluces, que supone el sustento de miles y miles de familias en Andalucía, y que desde luego cuenta con todo el apoyo, sin fisuras, del Gobierno» de la Junta, lo que «no quiere decir que no sea un sector con margen de mejora, como todo», según ha puntualizado Ramón Fernández-Pacheco.

Cobro de entrada en museos

De igual modo, el consejero portavoz se ha pronunciado a preguntas de los periodistas sobre la iniciativa de la Consejería de Cultura de comenzar a cobrar por la entrada en museos públicos gestionados por la Junta, y al respecto ha defendido que es una medida que busca como «única finalidad» la de «mejorar la conservación del patrimonio común de todos los andaluces».

Además, Ramón Fernández-Pacheco ha subrayado que se contemplan una serie de «bonificaciones» para esas entradas, «días gratuitos, descuentos para familias vulnerables», por lo que si uno se limita a decir que «se va a cobrar y punto» por entrar en museos, y «no contamos todo lo demás, estamos dando sólo la mitad de la información», según ha advertido.

En esa línea, el consejero portavoz se ha declarado «absolutamente convencido de que no se trata de una medida que vaya en contra de la posibilidad de que determinadas familias andaluzas puedan disfrutar» de dichos espacios culturales, sino «todo lo contrario».

Finalmente, a pregunta de los periodistas, Ramón Fernández-Pacheco ha agregado que la Consejería de Cultura ya avanzó que la implantación del cobro de entradas «se haría de manera gradual, poco a poco».