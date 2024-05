El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha puesto en valor este martes que el Gobierno haya reconocido el Estado palestino «prescindiendo de advertencias o de incomodidades».

«No ha sido fácil, ya sabéis que no es cómodo hacer esto, pero hay cosas que se tienen que hacer por incómodas que sean», ha afirmado en un acto del PSC en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) junto a la número 2 del PSOE a las elecciones europeas, Iratxe García; a la candidata del PSC Laura Ballarín, y la alcaldesa del municipio, Núria Parlon.

En este sentido, ha afirmado que «no es un acto contra nadie, es un acto a favor de los valores fundacionales de la Unión Europea (UE), es un acto a favor de los derechos humanos».

Illa ha afirmado que siente orgullo por esta defensa de los valores, a su juicio, y ha sostenido: «Cuando se defienden los valores, no hay dos métricas diferentes, no hay una regla de 80 centímetros y una regla de 100 centímentros según me convenga».

Asimismo, ha condenado las agresiones terroristas, pero ha apuntado que no dan «ningún derecho a nadie de agredir y bombardear a la población civil».

Finalmente, ha asegurado que se siente orgulloso también de que el Alto representante de la UE, Josep Borrell, «haya tenido un papel relevante en esta cuestión».