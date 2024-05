El candidato del PP al Parlamento Europeo, Borja Giménez, ha manifestado este martes que los jóvenes tienen problemas importantes que «es necesario abordar» y el Partido Popular «tiene un proyecto potente para hacerlo».

Giménez ha hecho estas declaraciones en el transcurso de su visita a la Escuela de Hostelería TOPI, situada en el Camino de los Molinos, en la capital aragonesa. «Para dar respuesta a este problema, lo primero que hay que hacer es detectar que existe un problema y, esto casa, difícilmente, con las declaraciones de Pedro Sánchez diciendo que la economía española va como un cohete, que se lo pregunten a los jóvenes», ha dicho el candidato

«La tasa de paro juvenil en España es el doble de la de la media de Europa. Hablamos de que existe casi un 30% de paro, que somos la tasa de paro más elevada de la OCDE y que ha aumentado un 26% el empobrecimiento de los jóvenes», ha expuesto. Por ello, «es obvio que hay que tomar medidas importantes y el Partido Popular, en su programa para los próximos cinco años en Europa, se divide en cuatro pilares, uno de ellos es el social y pone el foco de manera específica en los jóvenes», ha contado Borja Giménez.

«Respecto a la tasa de paro, ha destacado que »es importante implicar a las instituciones europeas en esta tarea a través del Fondo de Garantía Juvenil, por medio, por ejemplo, de incentivos fiscales para la conversión de los contratos indefinidos o bonificaciones para el pago de las cuotas de la Seguridad Social".

En cuanto a la vivienda, «otro de los desafíos a los que se enfrentan los jóvenes», ha apostillado que «se calcula que en Aragón hablamos de que existe un 46% de jóvenes que se quieren ir de casa de sus padres y que no pueden porque no tienen solución y no tienen vía para hacerlo». Ha recordado que España es el cuarto país de la Unión Europea en el que más tarde se emancipan los jóvenes de sus casas y, «para esto el Partido Popular también tiene una solución buena».

En ese sentido, ha agregado que «tenemos la idea de impulsar un plan 'Más Vivienda' en el que una de las medidas importantes será el poner en marcha viviendas a precio asequible para alquiler con financiación pública, y la Unión Europea se puede implicar de una forma decidida a través de los fondos europeos».

Giménez ha puesto como ejemplo la comunidad aragonesa, ya que ha puesto en marcha el plan' Más Vivienda Aragón', que va a movilizar 300 millones de euros y de estos más de 100 van a venir de la UE. «En cualquier caso, lo que sí que hay que apuntar es que es necesario la implicación de todas las administraciones, incluido el Gobierno central, que no está ayudando demasiado en esta línea», ha considerado.

Otra de las propuestas del programa electoral del PP dirigida a los jóvenes es la exención de impuestos. «Fue presentada por el presidente Feijóo y se trata de la exención de impuestos para el primer año de carrera profesional de los jóvenes». Además, ha declarado que «progresivamente esa exención durante los siguientes cuatro años se iría disminuyendo».

El candidato popular ha concluido diciendo que «la idea es que esos jóvenes tengan capacidad de ahorro durante esos años para que luego, lo que se habrían gastado en impuestos lo puedan destinar por ejemplo a la primera vivienda».