Las universidades andaluzas explorarán "todas las opciones" para "intensificar la cooperación" con Palestina

Las universidades públicas de Andalucía se han comprometido este martes a explorar «todas las opciones que nos brindará el nuevo marco de relaciones entre España y Palestina para intensificar y fortalecer las relaciones de cooperación académica y científica entre nuestras instituciones». Así lo han expresado los campus andaluces en un comunicado de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA) coincidiendo con el día en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado formalmente el reconocimiento del Estado palestino, que aprobará el Consejo de Ministros, y ha dejado claro que esta «decisión histórica» no va en contra de Israel, un «pueblo amigo», sino que lo que refleja es el «rechazo a Hamás».

«Comprometidas con la paz y la promoción de los derechos humanos, venimos manifestando nuestro firme rechazo a la situación que se vive en Gaza, por lo que insistimos en nuestro llamamiento a un alto el fuego inmediato y permanente, al cumplimiento estricto del derecho internacional humanitario, y a la liberación de los rehenes en manos de Hamás», reza el comunicado publicado consultado por Europa Press.

En esta línea, las universidades andaluzas han recordado que «todas las instituciones de educación superior presentes en Gaza han sido arrasadas, lo que priva a más de dos millones de palestinos de cualquier acceso a esta formación y les despoja por completo de su ya exhausto ecosistema de conocimiento». «Además de las brutales pérdidas humanas y materiales que está sufriendo el pueblo palestino, estamos asistiendo estos días ante hechos que pensábamos que no volverían a repetirse, como la represión de profesorado por sus orígenes y opiniones respecto al conflicto, la destrucción del patrimonio histórico o la quema de bibliotecas».

Por ello, las universidades andaluzas han defendido que «no podemos permanecer impasibles ante una situación atroz como la que se vive en Palestina, como no lo hicimos en el caso de Ucrania y como tampoco lo ha hecho nuestra comunidad universitaria, que ha expresado su solidaridad con el pueblo palestino y sus legítimos deseos de paz y justicia para la región». En este sentido, las instituciones académicas de educación superior de la comunidad autónoma «intensificarán» su ayuda a Palestina con acciones del programa Erasmus+, a través de los planes propios de cooperación y atención a la población refugiada, así como diferentes ayudas y acompañamiento a la población palestina presente en Andalucía.

Este pasado lunes, la Universidad de Sevilla (US) anunciaba que la institución «suspende temporalmente» sus relaciones académicas e investigadoras con Israel y la creación de ayudas extraordinarias para los miembros palestinos que actualmente forman parte de la comunidad universitaria de la US. Según fuentes de la Hispalense, en estos momentos, hay nueve estudiantes palestinos y otro solicitante de doctorado, que se encuentra en Sevilla con una ayuda de movilidad.

En el Claustro, el rector Miguel Ángel Castro informaba de que la Hispalense se ha alineado con lo aprobado por la Conferencia de Rectores de España (CRUE) y, en primer lugar, «ha suspendido temporalmente» las actividades del convenio de intercambio académico, científico y cultural con la Universidad BEN-Gurion University of the Negev, así como las actividades de movilidad con la Technion-Israel Institute of Technology y las correspondientes a los tres proyectos de investigación actualmente vigentes de programas europeos con las universidades israelís incluidas, «en tanto no recibamos un firme compromiso con la paz y el cumplimiento del derecho internacional humanitario».

En una segunda línea, y «con carácter inmediato y excepcional», la US ha puesto en marcha un plan de acción de ayudas para alojamiento, comida y seguros, entre otras cuestiones, para miembros palestinos de la comunidad universitaria. Igualmente, habrá ayudas, ya en curso, de apoyo a las universidades palestinas. Entre ellas, destacan los acuerdos Erasmus + KA171 con las universidades An Najah National University y Al Aqsa University.

Y, finalmente, habrá una tercera línea de actuación consistente en la solicitud ya formalizada de un proyecto Capacity Building para mejorar las capacidades de las universidades para la resolución efectiva de conflictos y la reconciliación, mediante el desarrollo de programas educativos integrados e iniciativas de investigación que se alineen con los desafíos y necesidades únicas de estas regiones con las universidades Arab American University y Hebron University. «Esto nos permitirá gestionar movilidad entrante y saliente tanto del PDI, PTGAS y estudiantes», ha destacado el rector.