Uno de cada cuatro jóvenes de 15 a 21 años comienza a fumar con vapeador y su uso de cuadriplica en Euskadi en seis años

El Departamento de Salud ha puesto en marcha una campaña, destinada especialmente a la juventud, pero también al resto de la población, para sesibilizar sobre el riesgo del vapeador, cuyo uso se ha cuadriplicado en Euskadi en los últimos seis años, de forma que uno de cada cuatro adolescentes y jóvenes de 15 a 21 años ha comenzado a fumar utilizando este tipo de dispositivos.

La consejera en funciones de Salud, Gotzone Sagardui, y la directora de Salud Pública y Adicciones, Itziar Larizgoitia, han presentado este lunes en rueda de prensa en Bilbao esta campaña dirigida a «alertar de los graves riesgos que implica para la salud el uso de vapeadores, ante el aumento progresivo del consumo de este tipo de dispositivos que, pese a contener sustancias tóxicas, generan una falsa percepción de inocuidad», ha indicado Sagardui.

Según ha explicado la consejera de Salud, en esta semana «tan señalada en el calendario», en la que se celebra el Día Mundial Sin Tabaco este jueves, 31 de mayo, quieren reivindicar «una Euskadi sin humo de tabaco» y también pretenden «informar y sensibilizar acerca de los peligros que supone el consumo de tabaco y el de otros productos relacionados, como son los vapeadores».

En ese sentido, ha dicho que pretenden «alertar sobre las prácticas comerciales de las empresas tabacaleras que buscan aumentar el número de personas que fuman y vapean».

Sagardui se ha referido a la última encuesta sobre adicciones de Euskadi en lo referido al tabaco y los nuevos dispositivos que se utilizan para consumir tabaco y nicotina, para afirmar que «las grandes cifras indican que la tendencia es positiva y que cada vez menos personas consumen tabaco, lo cual ratifica la importancia de las campaña preventivas» desarrolladas.

Sin embargo, ha dicho que hay «motivos para la preocupación» porque el consumo de cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos similares «presenta una tendencia ascendente, sobre todo entre la población más joven».

Sagardui ha señalado que la industria tabaquera «se está esforzando por diversificar sus productos y llegar con sus ofertas a gente en edades más tempranas».

En ese sentido, ha indicado que, en Euskadi, el uso de vapeadores, tabaco por calentamiento y otros dispositivos «se ha cuadruplicado en seis años» y, a día de hoy, uno de cada cuatro adolescentes y jóvenes de 15 a 21 años ha comenzado a fumar utilizando estos productos, que «serían la puerta de entrada».

Además, ha destacado que los datos indican que hay «una percepción de inocuidad» en relación con el uso de estos dispositivos, que «no es real». «El tabaco es perjudicial en todas sus modalidades y no existe un nivel seguro de exposición al tabaco. Todas las modalidades de consumo, las tradicionales y las nuevas, son peligrosas para la salud de quienes las utilizan y también para las personas que están a su alrededor, porque todas las sustancias que contienen y que emiten son tóxicas y pueden generar graves problemas de salud», ha advertido.

Asimismo, ha subrayado que los nuevos dispositivos para consumir tabaco o nicotina «no son recomendables como herramientas para dejar de fumar» y, en los más jóvenes, ha considerado, son «un instrumento para habituarse al consumo de tabaco».

Campaña

En cuanto a la nueva campaña, Sagardui ha explicado que sobre la imagen de situaciones habituales entre adolescentes convertidas digitalmente en escenas «impactantes», se lanza el mensaje «El vaper no es tu bro. Te consume la vida».

En este contexto, ha precisado, la campaña del Departamento de Salud utiliza el «tono dramático, a través de ambientes apocalípticos, en el que los protagonistas están rodeados de una atmósfera tóxica». «'El vapeo no es un juego, no es una moda, no es postureo. El vapeo te consume la vida'», explica la campaña.

Mediante esta campaña, ha indicado Sagardui, se trata de «visibilizar que estas nuevas formas de consumir tabaco o nicotina pueden resultar atractivas, estas de moda o ser percibidas como algo inofensivo», pero, según ha advertido, «en realidad su consumo es perjudicial para la salud y acorta la vida».

La campaña de sensibilización se centrará, principalmente, en redes sociales, pero también tendrá presencia en medios y soportes convencionales.

Tratamientos para dejar de fumar

Por su parte, Itziar Larizgoitia ha dado a conocer los principales datos del balance de los tratamientos de Osakidetza para dejar de fumar. Así, en 2023, un total de 10.797 personas, "más del doble de personas que en 2022, iniciaron tratamiento para dejar el tabaco. El 60% de ellas estaba en la franja de edad de 45 a 64 años y la alternativa para abandonar este hábito más utilizada es el tratamiento individual (88%).

También ha aportado datos sobre los programas de prevención del tabaquismo y fomento de los hábitos de vida saludables que el Departamento de Salud desarrolla desde hace años, por ser el tabaquismo un problema de salud pública que afecta negativamente a la salud de las personas.

Así, la Red de Espacios Libres de Humo creada hace dos años por el Departamento de Salud, en colaboración con las diputaciones forales y ayuntamientos, ha duplicado desde entonces el número de puntos delimitados, hasta alcanzar las 293 zonas sin tabaco (playas, piscinas, terrazas, entornos escolares, parques infantiles, plazas o entornos deportivos), frente a las 144 con las que se inició.

En 2023 esta red se extendió a marquesinas y este 2024 se ampliará a terrazas. De cara al próximo curso, se espera que también formen parte los campus universitarios. El número de municipios participantes ha ascendido desde los 41 originales a los 59 actuales: 7 en Álava, 37 en Bizkaia y 15 en Gipuzkoa.

Los objetivos de esta iniciativa, más allá de velar por la salud pública de la población, son la promoción de las conductas saludables; el impulso de la labor de información y sensibilización sobre los riesgos del tabaco y de la nicotina; reducir el consumo de esta sustancia; informar y ayudar a todas las personas fumadoras que quieran abandonar ese consumo; proteger a toda la población del humo de tabaco; y generar y mantener entornos limpios, saludables y libres de humo en nuestros pueblos y ciudades, incidiendo así positivamente en la mejora del medio ambiente.

Euskadi libre de humo

Larizgoitia ha destacado que otro de los ámbitos en que inciden el Departamento de Salud y los ayuntamientos de Euskadi en relación al tabaco es el de la concienciación y la sensibilización en el entorno educativo. En 2023, 4.845 alumnos de 66 centros educativos de Euskadi participaron en el programa Kerik Gabeko Gazteak, cuyo objetivo es prevenir el consumo de tabaco en la población escolar (6º de Primaria, 1º y 2º de ESO).

Desde la puesta en marcha de esta iniciativa, en el curso 2011-2012, casi 86.800 alumnos y alumnas de 1.005 centros educativos han tomado parte en ella.

Larizgoiti ha explicado que entre los temas que se abordan, destacan la composición del tabaco, la presión del grupo, la perspectiva de género, la influencia de las empresas tabaqueras, la contaminación o, precisamente, los nuevos dispositivos.

Posteriormente, cada clase elabora una composición fotográfica, que se materializa en una exposición en los propios colegios, y participa en el concurso organizado por el Departamento de Salud, que en esta edición gira en torno al lema: «Sin tabaco disfrutamos más».

Según ha anunciado, los premios a los trabajos ganadores de cada territorio se entregarán el próximo viernes 31 de mayo en sendos actos a celebrar en el Centro Cívico Salburua de Vitoria-Gasteiz, en Álava; la sala Bilborock, en Bizkaia; y la Subdirección de Salud Pública de Gipuzkoa, en San Sebastián.