Los sindicatos plantean movilizaciones en Veiasa ante la "negativa" de la empresa a mejorar las condiciones laborales

La representación sindical de la empresa pública Verificaciones Industriales de Andalucía (Veiasa) ha anunciado la posibilidad de movilizaciones ante «la negativa» de la empresa a mejorar sus condiciones laborales.

UGT ha lamentado en un comunicado que, tras la reunión de mesa negociadora en Veiasa, celebrada el pasado día 23 de mayo con participación de CCOO y CSIF, además de la unión sindical, «una vez más nos vemos incapaces de negociar ni de llegar a ningún tipo de acuerdo con la dirección de la empresa».

Analizada la propuesta de la empresa, la parte social «no comparte nada de lo expuesto, sintiéndonos una vez más ignorados por los planteamientos de la empresa con respecto a la plataforma entregada por la representación social».

Igualmente, UGT ha puesto de relieve que «ha quedado demostrado y constatado durante la reunión que el interlocutor válido solicitado no es tal, es un asesor de la Consejería de Industria, Energía y Minas la Junta de Andalucía que, además, como no es interlocutor válido para la negociación, todo tiene que ser estudiado posteriormente por la Administración, así que vuelven a dilatar en el tiempo la negociación». «De igual manera, la documentación aportada por la empresa no cumple con los plazos y formas establecidos anteriormente», ha apostillado.

«Hay que recordar que el convenio lleva caducado desde el 2012 y que en diciembre de 2023 se entregó la plataforma de convenio a la empresa y ahora nos encontramos con la sorpresa de que la contrapropuesta que nos hace la empresa es incluso peor que la que tenemos aplicada a día de hoy en el convenio actual», han afeado desde UGT Andalucía.

Por todo ello, la unión sindical ha concluido que "la Representación Legal de los Trabajadores hará una consulta a la plantilla de Veiasa, para que sean ellos los que decidan las actuaciones a seguir y de las que iremos informando.