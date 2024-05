El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha asegurado que la situación del partido «tanto provincial en Málaga como a nivel regional es una situación claramente definida por la estabilidad».

«Creemos en lo que hacemos y nos apoyamos mutuamente, y mientras el apoyo sea mutuo y creamos efectivamente que el trabajo que hacemos es útil, es serio y es responsable con nuestros ciudadanos, el PSOE puede estar muy tranquilo», ha dicho Espadas preguntado por los periodistas, junto al secretario general del PSOE de Málaga, Daniel Pérez, antes de participar en la reunión de la Comisión Ejecutiva Provincial del partido.

Ha explicado que distintos elementos «importantes», junto con la argumentación europea «hacían necesario, a mi juicio, engrasar la maquinaria para afrontar esto» y ha apuntado que ha coincidido con que «en estos últimos días hemos tenido algunas decisiones concretas en agrupaciones locales del partido, no solo en Málaga, en algunas otras provincias».

Pero ha dicho que es «sencillamente falso» que haya algún tipo de crisis en el partido y ha apuntado que «la realidad o la problemática de una agrupación local, o de varias agrupaciones locales, en un momento determinado, o puntual, en una provincia, responde a una realidad local muy concreta».

«Iremos resolviendo puntualmente cada situación y por tanto habrá momentos en donde se impondrá una mayoría u otra de compañeros y compañeras de la agrupación local de turno. Nosotros no imponemos las soluciones, las soluciones se producen aplicando los estatutos y atendiendo a las mayorías y a las minorías en cada caso», ha explicado.

En el caso de Málaga, «mi refrendo al trabajo que están haciendo los compañeros de la Dirección Provincial de Málaga, como voy a trasladarles aquí, el mío personal y el de la Dirección Regional a Daniel Pérez como secretario general», ha dicho. «Y esto lo podría decir ayer en Granada, por la tarde en Jaén, el otro día en Cádiz, en Córdoba o el lunes en Huelva», ha apostillado.

«No estamos en un momento en el que tengamos que medirnos en grado de los apoyos que tengamos o no, ya llegará el momento de que haya congresos y que haya situaciones en las que tengamos que volver a refrendar, o no, nuestros liderazgos; ahora mismo no se produce eso», ha incidido el secretario general del PSOE-A.

Ha llamado la atención sobre que «parece que desde determinados ámbitos hay quien quiere introducir esta variable, digamos, de cierto deterioro». «No es así», ha dicho, apuntando que «la labor de oposición siempre es difícil, nosotros no lo negamos; pero la determinación cuando uno en este caso tiene unos objetivos claros de revertir esa situación y de conseguir la confianza se consigue con trabajo».

Por tanto, Espadas ha manifestado que «la crítica siempre es legítima, pero como digo siempre, el que venga a criticar que trabaje más que al que critica, porque si no, sencillamente la variable no funciona».

Respecto a la renuncia reciente de Beatriz Rubiño en Málaga, ha dicho que «nunca» especula sobre la decisión personal de ningún compañero «y menos sobre una compañera a la que aprecio y siempre he trasladado mi valoración sobre su trabajo», asegurando que «en una conversación con ella lo único que le trasladé es que no sabía qué iba a tomar esa decisión, por tanto, no la compartimos, pero la aceptamos y le deseo lo mejor».

En el caso de Vélez-Málaga, donde hay una gestora, Espadas ha dicho que «lo que se está produciendo en un proceso de renovación, ha habido una serie de dimisiones y, por tanto, hay que decidir, en este caso, qué compañeros o compañeras, una vez que se celebre la asamblea, van a llevar a cabo la nueva dirección de esta agrupación local». Ha esperado que la asamblea se produzca «muy pronto, después de celebrar las elecciones europeas».