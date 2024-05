El empresariado valenciano denuncia en Madrid "la infrafinanciación, estrés hídrico y lentitud en infraestructuras"

La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) ha reunido este martes en Madrid a los representantes del mundo asociativo y empresarial para reclamar «el protagonismo que le corresponde» a la Comunitat Valenciana y denunciar "la infrafinanciación autonómica, el estrés hídrico o la lentitud en la ejecución de las infraestructuras.

Bajo el lema 'Unidad para ser más influyentes', quince líderes empresariales de la Comunitat Valenciana han presentado en la sede de CEOE una serie de propuestas que «contribuirían a lograr mayor equilibrio entre regiones, a que la economía crezca, o a ser más sostenibles», ha explicado la patronal en un comunicado.

El presidente de la CEV, Salvador Navarro, encargado de abrir el acto, ha exigido «que se cumplan las políticas de Estad». «Estamos aquí para empujarles a hacerlo con acciones concretas», ha asegurado.

Navarro ha denunciado que el peso económico y social de la Comunitat Valenciana dista mucho de la financiación que recibe, las inversiones que se hacen, o la atención que se le presta.

Del mismo modo, ha lamentado que la Comunitat Valenciana solo despierte interés en campaña electoral. «Alicante y València volverán a ser el punto de partida de las elecciones europeas que se celebrarán el próximo 9 de junio, y no es que eso nos disguste, lo que nos molesta es que nos conviertan en actores principales cuando tenemos que votar y en actores de reparto cuando pasan las votaciones», ha expuesto.

Salvador Navarro ha pedido cambios y ha afirmado que sin ellos pierde la Comunitat Valenciana, sus empresas y sus ciudadanos, pero no solo ellos. «Que la Comunitat Valenciana no tenga el protagonismo que le corresponde no solo afecta nuestra competitividad, repercute en contra del progreso económico del país, que no puede beneficiarse de todo lo que podemos ofrecer», ha destacado.

En este sentido, Navarro ha señalado como grandes asuntos pendientes que necesitan cambios: la infrafinanciación autonómica, el estrés hídrico o la lentitud en la ejecución de las infraestructuras. Igualmente ha reivindicado plazos razonables para cumplir con las obligaciones medioambientales.

La jornada ha continuado con una entrevista al presidente de CEOE, Antonio Garamendi, quién se ha sumado a la puesta en valor de la Comunitat Valenciana al destacar que es la cuarta economía de España por volumen del PIB, un enclave creciente de atracción extranjera y la que tiene el puerto líder del Mediterráneo.

Preguntado por la burocracia, Garamendi ha insistido en la necesidad de reducirla y ganar agilidad y ha asegurado que es condición indispensable para que las empresas puedan crecer, generar riqueza y empleo. Por último, el presidente de CEOE ha defendido que se abra el debate del agua y ha apoyado a la CEV en su reivindicación de un Plan Nacional del Agua.

Claves para que el país sea más competitivo

En el transcurso de la primera mesa redonda se han dado «claves para que el país sea más competitivo» y se ha explicado en qué medida la Comunitat Valenciana puede contribuir a que las políticas del Estado se cumplan.

En esta línea, Salvador Navarro ha puesto de manifiesto que dos de las causas que están contribuyendo a generar estas desigualdades entre territorios son la asignación de caudales en la planificación hidrológica y el actual sistema de financiación autonómico.

Respecto a éste, ha asegurado que «somos la única autonomía infrafinanciada que es aportante neta en la balanza fiscal». Por ello, ha reivindicado la urgencia del cambio de modelo de financiación: «Por justicia, pero también porque el recurso al déficit y a mayor deuda pública se verá muy limitado en el futuro por el cumplimiento de las reglas fiscales marcadas por la Unión Europea».

Junto al presidente de la CEV ha intervenido el presidente del Consejo de Cámaras de Comercio, José Vicente Morata, quien ha destacado que la Comunitat Valenciana se está convirtiendo en un polo de atracción de inversiones en todos los sectores: industrial, logístico, tecnológico y de servicios.

Según ha explicado Morata, las razones que llevan a invertir en la Comunitat Valenciana son muy claras: «Contamos con una posición geoestratégica inmejorable, disponemos de importantes infraestructuras logísticas y de infraestructuras, lideradas por el puerto de Valencia, somos una región generadora de talento, a través de un sistema educativo competitivo, somos sede de Instituciones Internacionales, tenemos un ecosistema de innovación y emprendimiento en crecimiento, disponemos de suelo industrial a coste competitivo y estamos posicionados como un hub tecnológico y de innovación».

Por su parte, la vicepresidenta de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Agnès Noguera, se ha sumado a la necesidad de que la Comunitat gane en visibilidad y se ha mostrado convencida de que el Corredor Mediterráneo «es más que una infraestructura, que beneficia al conjunto del país». «El Corredor potencia la cohesión territorial y social y la competitividad española, además de la sostenibilidad».

Para el presidente de la Fundación Conexus, Manuel Broseta, la Comunitat Valenciana «es una palanca clave para el desarrollo de España y que multiplica su acción cuando colabora con otros territorios, como Madrid. Sin duda la conexión con Madrid representa actualmente un eje de estabilidad y de prosperidad muy necesario para España que hay que seguir fortaleciendo».

«Las comunidades autónomas deben dejar de ser un elemento de disgregación para ser de nuevo un elemento de agregación, y en eso Madrid y la Comunitat Valenciana están dando ejemplo. Es fundamental seguir trabajando la colaboración público y privada para que este sea un eje logístico y de electromovilidad referente en España y en Europa; y la Comunitat Valenciana siga ganando en influencia», ha expresado.

Empresarios y representantes sectoriales

En la segunda mesa han participado el CEO de Vicky Foods, Rafael Juan; el CFO de PowerCo, Javier Rivera; el presidente de Coxabengoa, Enrique Riquelme; el presidente de S2 Grupo, José Rosell, y la directora general de IRISEM, Amaya Fernández.

Un debate en el que se ha hablado del papel fundamental de la innovación y la digitalización para crecer; de la necesidad de apoyar al emprendimiento, la inversión en intangibles y al desarrollo sostenible; así como de la importancia de contar con una fiscalidad más competitiva.

La jornada ha concluido con las intervenciones, en la tercera mesa, del presidente de Femeval, Vicente Lafuente; el presidente de ANFFECC, Fernando Fabra; el presidente de Hosbec, Federico Fuster; la presidenta de la AVECAL, Marián Cano; el presidente de AEFJ, José Antonio Pastor; y el presidente ATEVAL, Pepe Serna.

Los seis han hablado de aquello en lo que destaca el tejido productivo de la Comunitat Valenciana y han asegurado que una mayor atención a la industria, la reducción de la burocracia, la unificación de medidas para evitar la competencia desleal o la mejora en las infraestructuras ayudaría al Estado a cumplir con sus políticas.