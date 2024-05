La sede de la Junta en Granada ha acogido este martes una jornada de formación en la que ha participado un centenar de profesionales de la prevención y la salud laboral, junto con delegados, técnicos y responsables de empresas y organizaciones así como trabajadores de actividades expuestas a este riesgo.

El delegado del Gobierno andaluz en Granada, Antonio Granados, ha asistido a la apertura de la jornada, que ha llevado por lema 'Riesgo de estrés térmico por calor: identificación y evaluación. Medidas de prevención y de protección', y está enmarcada dentro del Plan de Choque contra la Siniestralidad Laboral en Andalucía.

Ha abordado la identificación, la evaluación y las medidas preventivas del estrés térmico por calor, y los síntomas y efectos sobre la salud de la exposición a temperaturas altas desde la perspectiva de un especialista en Medicina del Trabajo, analizando el nuevo protocolo de actuación que deben cumplir las empresas del sector de la construcción y que viene regulado por el VII Convenio General del Sector de la Construcción en vigor desde septiembre de 2023.

También se ha debatido sobre los equipos de trabajo adecuados para combatir el estrés térmico, de la mano de especialistas en Equipos de Protección Individual, según ha detallado la Junta en una nota de prensa este martes.

Granados, que ha estado acompañado por los delegados de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, José Javier Martín, y de Salud y Consumo, Indalecio Sánchez-Montesinos, ha resaltado la importancia «de foros como éste en el que se analizan los riesgos de las altas temperaturas en el ámbito laboral» y ha explicado que con la jornada «se satisface el compromiso en divulgación técnica del Centro de Prevención de Riesgos Laborales».

El plan de choque, dotado con 2,2 millones de euros, ha incluido este tipo de jornadas técnicas, con el aumento de un 33 por ciento de las actuaciones del personal técnico habilitado «en su labor de comprobación en empresas con índices de siniestralidad laboral e incentivos a empresas para la prevención, entre otras actuaciones».

En Granada se ha subvencionado un total de 109 proyectos de mejora de la prevención en empresas por un valor de 985.707 euros. Según Granados, en la provincia se han incrementado los accidentes laborales por golpe de calor en los últimos diez años.

En 2014, no hubo ninguna comunicación de accidente; en 2017 se comunicaron cuatro accidentes leves; en el 2022, otros cinco de carácter leve y uno mortal y en 2023 se comunicaron once siniestros no graves por golpe de calor. «Lo que demuestra la importancia del fenómeno y el agravamiento del mismo, posiblemente relacionado con los veranos extremos de estos últimos años, por lo que es fundamental la formación en prevención», ha apuntado el delegado.