Gorka Urbizu, Bulego, Belén Aguilera, Iseo&Do y Los Toreros Muertos actuarán en las fiestas de El Carmen de Barakaldo

Gorka Urbizu, Bulego, Iseo&Do, Belén Aguilera y Los Toreros Muertos (grupo de Pablo Carbonell) encabezan la programación de conciertos de las fiestas patronales de El Carmen de Barakaldo que se celebrarán del 13 al 21 de julio, según ha informado este martes la concejal de Cultura, Nerea Cantero.

La Comisión Municipal de Fiestas cerró este pasado el listado de conciertos de este año, a los que se sumará la tradicional exhibición de danzas, la orquesta En Ezencia y un concierto Euro Sinfónico con la Banda Municipal de Música de Barakaldo. Además, el espacio de txosnas también contará con conciertos nocturnos, cuyo cartel se está completando.

Además, las próximas fiestas de El Carmen también cuentan ya con su nueva imagen, ya que la Comisión Municipal de Fiestas escogió el nuevo cartel de fiestas, que ha sido, a su vez, el más votado por la ciudadanía de forma presencial en los centros cívicos y el segundo más votado a través de Facebook. En el cartel aparecen las mascotas Jolín y Deabru junto a la torre del reloj del Ayuntamiento o el Gasolino.

Gorka Arbizu actuará el sábado 13 de julio, a las 23.30 horas en Herriko Plaza, ha anunciado Cantero, para destacar que, en este momento, «la expectación por ver el en concierto a Gorka tras la grabación de su primer disco en solitario es notable».

Desde la publicación el 15 de enero en formatos digitales de 'Hasiera bat' y se empezaron a anunciar las primeras fechas del tour, «las entradas han volado y nuestro protagonista se ha visto envuelto en un torbellino», ha asegurado, para añadir que «su base de fans le sigue donde vaya y está esperando un regreso a una gira presumiblemente histórica que tendrá a Barakaldo como protagonista».

Los Toreros Muertos subirán al escenario de Herriko Plaza el 15 d ejulio, a las 23.00 horas. «Con un tono más personal y bailable y buscando una homogenización de su repertorio Los Toreros Muertos saltan nuevamente a la arena con la misma vitalidad de siempre. El sentido del humor, la sátira, las ganas de divertirse y divertir han sido el conservante para que esta banda siga vigente», ha indicado Cantero.

El día grande de las fiestas, el 16 de julio, será el turno de Orquesta en Ezencia, un grupo creado en Navarra en 2016 con «una trayectoria avalada por gran multitud de actuaciones por toda la geografía española», ha señalado Cantero.

La Banda Municipal de Música ofrecerá el 17 de julio, a las 22.30 horas, un concierto Eurosinfónico con las canciones más emblemáticas de este festival europeo de la canción. Las voces de Ángel Bellido, Laia Benaches, AIsha Bordas y Kevin Coll se fusionan con la melodía de la Banda Municipal de Música de Barakaldo, «creando una atmósfera especial que cautivará al público asistente», ha avanzado Cantero.

Según ha explicado, este espectáculo destaca por «su cuidado vestuario y peluquería, además de contar con proyecciones audiovisuales que transportarán al espectador a la sede del festival sin moverse de su asiento».

El jueves 18 de julio será el turno de Belén Aguilera, a las 23.00 horas, y el viernes 19 se subirá al escenario Bulego, el quinteto compuesto por Tomás Lizarazu, Itziar Beitia, Jon Larrañaga, Rubén Lizarralde y Xabier Arrieta.

El duo internacional Iseo & Dodosound actuará el sábado 20 de julio a las 23.00 horas. «Su mezcla del reggae y el dub está influenciada directamente por el trip hop. Semejante mezcla es lo que les ha llevado a definir su estilo tan particular consolidando un proyecto que está dando mucho que hablar no solo en toda Europa, si no fuera de ella», ha subrayado Cantero.

Cartel anunciador

La Comisión Municipal de Fiestas también ha escogido el cartel ganador para representar a las fiestas esta edición. A través de la votación popular, que terminó el pasado domingo 19, y los votos de los diferentes grupos que componen la Comisión Municipal de Fiestas, se ha seleccionado el cartel que representa a Jolin y Deabru junto a iconos de Barakaldo como la torre del reloj de la Herriko Plaza y el gasolino.

Este cartel, realizado por el barakaldés Alberto Martínez Ortiz, ha conseguido el apoyo popular a través de la votación presencial, con 86 votos recogidos en Clara Campoamor y el centro cívico de Cruces. En la votación on line, este cartel ha sido el que ha quedado en segundo lugar con 374 Me gusta.