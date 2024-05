El presidente el PP de Andalucía y del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, ha animado a los andaluces a que el próximo 9 de junio «salgan a mostrar de forma clara y nítida su disconformidad contra el maltrato permanente» al que el Gobierno central, presidido por Pedro Sánchez, «somete a Andalucía en materia de financiación o infraestructuras». Además, ha pedido que «derribemos los muros que está construyendo» el presidente del Ejecutivo central.

«Estas elecciones del 9J pueden suponer o un respaldo y una consolidación de las peores políticas practicadas en España por Sánchez desde la restauración de la democracia, o abrir la puerta de par en par al cambio político en el país de la mano de Feijóo», ha sostenido.

Moreno, que ha advertido de que «dividir la sociedad es el camino más corto para un fracaso total y colectivo» de un país, ha abogado por «dejar de dividir a los españoles en buenos y malos y trabajar por una sociedad cohesionada y unida con un solo objetivo, avanzar y progresar».

Así lo ha señalado Moreno, que ha participado en Málaga en el acto 'La España que funciona, al que han asistido unas 5.000 personas según la organización, junto al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo; la presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro; el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, y la candidata número dos del PP al Parlamento Europeo, Carmen Crespo.

Moreno ha incidido en que en las elecciones europeas «nos jugamos el presente y el futuro». Ha dicho que «nadie piense que el 9 de junio le va a salir gratis a los españoles». «Nos jugamos el presente y el futuro de nuestro país, y por eso nos las vamos a tomar muy en serio».

También Moreno ha recordado que el 70% de la normativa que asumen las ciudades y pueblos de toda España es europea, o que gran parte de los fondos con los que se construyen la alta velocidad, las autovías, las grandes infraestructuras, en suma, proceden de la UE. «Por tanto, tener capacidad de influencia en la Unión Europea es importante para Andalucía y para España».

Además, ha subrayado «la importancia» de defender los intereses de Andalucía en Europa «con una voz clara, nítida y con conocimiento». «Andalucía es agua, es agricultura, es ganadería, es pesca; Andalucía alimenta a 500 millones de europeos», ha detallado, «pero Andalucía no puede seguir siendo la primera potencia agrícola de España, no puede seguir produciendo ni creando empleo si no tenemos agua».

En este punto, ha valorado la inclusión de la ex consejera Carmen Crespo y de Juan Ignacio Zoido en la candidatura del PP a las europeas, «los andaluces, y también el conjunto de los españoles, tenemos la oportunidad de tener una voz potente para defender los intereses del sector agrícola y ganadero».

Ha destacado, además que, «gracias al trabajo duro del Partido Popular», «ahora ya se habla de agua en la Comisión Europea», al tiempo que ha criticado la «visión más centroeuropea incapaz de entender que en el sur de Europa nos morimos de sed y no podemos producir».

No obstante, ha pedido «más, pedimos que haya planes de agua, un plan estratégico, un comisario de Agua y, sobre todo, pedimos que lleguen fondos europeos para hacer todas las obras hidráulicas que necesita nuestra comunidad y el resto de regiones del sur de Europa».

"andalucía no puede pasar un minuto más con tantos agravios"

De igual modo, ha aludido aa necesidad de que los andaluces expresen el 9J un «mensaje potente y claro» de que «Andalucía no puede pasar un minuto más con tantos agravios, tanto maltrato y tanto desdén por parte del Gobierno de Pedro Sánchez».

Así, Moreno se ha preguntado «¿qué hemos hecho los andaluces para merecer esto?», porque, ha continuado, que «aquí hay una mayoría social que apuesta de manera clara, contundente y reiterada por las políticas del PP, ¿las políticas de Sánchez tienen que castigarnos?».

De igual modo, ha criticado que se «ha perjudicado a nuestra comunidad en el reparto por habitante de los Fondos Next, con la PAC o con los fondos para las universidades públicas» y ha lamentado que «con el actual sistema de financiación autonómica nuestra comunidad recibe cada año 1.500 millones de euros menos que el resto de regiones».

«Son decenas de miles de millones de euros que son oportunidades para todos los andaluces, lo que significa que no estamos compitiendo con el resto de comunidades autónomas en igualdad de condiciones, sino que estamos compitiendo con una mano atrás atada a la espalda», ha apostillado.

En este sentido, ha continuado, «los líderes del PSOE nos piden más esfuerzo en sanidad, en educación, en dependencia cuando tenemos menos recursos que el resto de comunidades autónomas de España». «Y a pesar de eso, metemos más recursos que nunca en los servicios públicos en la historia de Andalucía», ha indicado.

Así, ha insistido en que hay que «entender que este 9 de junio sirve también para enviar desde Andalucía un mensaje potente y claro de que no vamos a aguantar ni un maltrato más».

«Andalucía tiene derecho a ser una gran potencia económica y social, tiene derecho a que nuestros hijos y nuestros nietos tengan las mismas oportunidades que un catalán o que un vasco», ha reclamado, insistiendo en que «Andalucía es España y quiere ser España de primera, y eso no se puede hacer con el Gobierno de Sánchez, sino solo con un gobierno sensato, equilibrado, ponderado, que entienda España en igualdad y que entienda perfectamente los equilibrios territoriales y la importancia de la solidaridad interterritorial».

Sociedades unidas

Por último, Moreno ha reflexionado acerca de cómo «las sociedades unidas, cohesionadas y con objetivos comunes son las que avanza» y ha lamentado que en «España, por el contrario, tenemos un presidente del Gobierno que se afana todos los días en dividir la sociedad, en buscar confrontación, en levantar muros entre los españoles buenos y los españoles malos porque no piensan como yo».

Por eso, ha abogado porque los andaluces «derriben los muros que está construyendo Sánchez». «Dejemos de dividir españoles entre españoles buenos y españoles malos y trabajemos para hacer una sociedad cohesionada y unida con un solo objetivo: progresar, avanzar, mejorar, tener empleo para nuestros hijos, nuestros nietos, tener vivienda y hacer de este país una gran potencia económica y social, como debemos de ser».

«Dejemos de dividir, sumemos, pero eso tampoco lo puede hacer Sánchez», ha concluido, para animar a los andaluces a participar en los comicios del 9J, ha concluido.