El cabeza de lista de EH Bildu a las próximas elecciones europeas ha defendido que la coalición soberanista será «la voz de la Euskal Herria antifascista en Europa». «Porque si no frenamos el fascismo, si no enfrentamos al fascismo, el fascismo acabará con nuestro pueblo y nuestro futuro», ha vaticinado.

EH Bildu concurre a los comicios del 9 de junio dentro de la coalición Ahora Repúblicas junto a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), el Bloque Nacionalista Galego (BNG) y Més.

EH Bildu y EH Bai han comparecido esta sábado en la localidad vasco-francesa de Baiona en un acto que ha contado también con la asistencia de la parlamentaria y candidata a las europeas, Oihana Etxebarrieta, así como de la portavoz de EH Bai, Mathilde Hary, y de Oier Imaz, representante de EH Bai que irá en las listas de EH Bildu en los comicios del 9 de junio.

Tras explicar la decisión de EH Bai de no concurrir a los comicios, Barrena ha subrayado que EH Bildu trabajará sin embargo «teniendo en mente a toda Euskal Herria en su conjunto».

«EH Bildu acepta y respeta la decisión de EH Bai y se compromete a trasladar al Parlamento Europeo los problemas y preocupaciones de los ciudadanos de Ipar Euskal Herria. Los problemas y preocupaciones políticas, económicas y sociales de Iparralde estarán presentes en el Parlamento Europeo en la próxima legislatura», ha señalado.

Para ello, ha sostenido que mantendrán una relación directa y continuada con los representantes de EH Bai y «con los agentes y ciudadanos de Lapurdi, Baja Navarra y Zuberoa que así lo deseen, para tratar conjuntamente todas las problemáticas que puedan surgir en la próxima legislatura».

«Responderemos a los retos y a las necesidades de Euskal Herria en su conjunto y trabajaremos a lo largo de toda la legislatura con los siete territorios en mente. EH Bildu será la referencia de los siete territorios de Euskal Herria en Europa, porque Iparralde y Hegoalde tienen retos compartidos», ha defendido.

En este contexto, ha subrayado que reivindicar que «somos una nación» será el eje de toda su actividad en Europa. «Porque somos un país que quiere decidir libremente su futuro y eso hay que demostrarlo en Europa, haciendo aliados y buscando complicidades», ha añadido.

Según han considerado, EH Bildu puede ser en los próximos comicios la «primera fuerza política de Euskal Herria», un objetivo que ha considerado «alcanzable dentro de la tendencia ascendente que llevamos».

«Con el impulso de todos y todas, seguiremos demostrando que la idea de la Europa de los Pueblos encaja con el respeto a la democracia, la paz y la diversidad, que son la base de la construcción europea», ha añadido.

Para Barrena, el contexto europeo está siendo «cada vez más dañino para la ejecución de las ambiciones nacionales y sociales» vascas y ha mostrado su preocupación por «el crecimiento» de la ultraderecha y el hecho de que pueda ser la segunda fuerza en el Parlamento Europeo, «con el impacto que ello puede tener en los derechos fundamentales de los ciudadanos».

«En los estados español y francés, las derechas y las ultraderechas, niegan que la nuestra es una nación, y además pretenden retroceder en todos los derechos de carácter social y nacional que nos corresponden. Ante esta situación, es más importante que nunca que la única fuerza política que defiende y reivindica una Euskal Herria compuesta por siete territorios, logre el mayor respaldo posible en las elecciones del 9 de junio», ha reiterado.

A su entender, es imprescindible tener «un eurodiputado de izquierdas y abertzale» en el Parlamento Europeo y, por ello, «ninguna papeleta puede quedarse en el camino» ya que «el lugar y la fuerza que no ocupemos nosotros, lo ocuparán aquellos que están en contra de los derechos nacionales y sociales de nuestro pueblo».

«Hay que combatir el fascismo en todas partes y nosotros lo tenemos muy claro. Seremos la voz de la Euskal Herria antifascista en Europa. Porque si no frenamos el fascismo, si no enfrentamos al fascismo, el fascismo acabará con nuestro pueblo y nuestro futuro. Porque si no se detiene el fascismo, se va a llevar por delante nuestra identidad, nuestra cultura, nuestra lengua y nuestros sueños», ha finalizado