Espadas avisa de que la sanidad andaluza "difícilmente se va a poder recuperar" de su deterioro "si no se reacciona"

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha augurado este viernes que el sistema sanitario público andaluz va a acabar la legislatura «enormemente deteriorado, fracturado, y difícilmente se va a poder recuperar» si «no se reacciona» antes.

Así se ha pronunciado Juan Espadas en una atención a medios en Almería tras reunirse con representantes sindicales de la sanidad pública, donde ha defendido que «hay que reaccionar y escuchar al personal sanitario» sobre el «nivel de presión y de saturación al que se está llegando como consecuencia de vacantes que no se cubren, demandas que no se están atendiendo, especialidades que no están atendiendo en plazos razonables» para los pacientes, y en un contexto de «desvío permanente, progresivo, de pacientes a la sanidad privada».

Juan Espadas ha aludido a la situación concreta de la sanidad en la provincia de Almería, donde hay «determinadas zonas» en las que «hay coberturas del 50% del personal que debería atenderlas», según ha advertido.

Además, el líder de los socialistas andaluces ha criticado el «incumplimiento de acuerdos» por parte del Gobierno andaluz como el que la Consejería de Salud firmó «hace ya más de un año, antes de las elecciones municipales» de mayo de 2023, con los sindicatos en relación a la Atención Primaria, con una serie de puntos que «se han incumplido prácticamente en su totalidad», según ha criticado.

Juan Espadas ha remarcado que algunos de los compromisos recogidos en ese acuerdo «se planteaban como de choque, urgentes», y hasta este pasado jueves no se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) «el cumplimiento de uno de ellos», consistente en «quitar una frase de la orden» de tarificación que «permitía la posibilidad de privatizar la atención primaria».

El líder del PSOE-A ha señalado que ese acuerdo «era el más sencillo de cumplir, y se ha tardado un año para llevarlo a cabo y publicarlo», y ha incidido en señalar que «sigue habiendo infinidad» de compromisos acordados por la Junta con sindicatos de los que «no hay ninguna noticia», y al respecto ha aludido a «los acuerdos sobre la carrera profesional, que nos han vuelto a reclamar los sindicatos como algo muy urgente», y «sobre la revisión de las zonas de difícil cobertura, donde no hay profesionales porque no se plantea la mejora de sus contratos con algún tipo de complementos», ha añadido.

"la precariedad sigue instalada" en la sanidad andaluza

Juan Espadas ha denunciado que «la precariedad sigue instalada» en la sanidad andaluza, donde «seguimos con contratos de un mes y de menos tiempo, y así no hay manera de que los profesionales quieran quedarse en sus puestos, quieran ser contratados» en Andalucía y venir a esta comunidad «a prestar sus servicios», ha advertido el líder socialista antes de apostillar que, al final, eso supone «condenar por inanición a la muerte a la sanidad pública».

Tras considerar «muy grave» que por parte de la Junta se siga derivando «permanentemente pacientes para convertirlos en clientes de la sanidad privada», Juan Espadas ha defendido que hay que «escuchar y atender al personal sanitario, a sus representantes sindicales, y claramente generar una presión mucho mayor al Gobierno andaluz» que preside Juanma Moreno, «porque así no se puede seguir».

Al respecto, el líder del PSOE-A ha señalado que «vamos a alcanzar el ecuador de esta legislatura», y «la foto que va a quedar al final de la legislatura, si no se reacciona» antes, «va a ser de un sistema sanitario público enormemente deteriorado, fracturado, y que difícilmente se va a poder recuperar».

El máximo dirigente del PSOE-A ha aseverado que los socialistas «no aceptamos la privatización por sistema, porque no se invierta en la pública lo que se debe», y ha concluido preguntando abiertamente por qué «lo que se está destinando a derivar pacientes a la privada no se dedica a mejorar los contratos y a retener, a atraer a los sanitarios a la sanidad pública».