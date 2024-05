La localidad de Villanueva de Gállego será la sede del Foro Sella 2024, conferencia internacional que reunirá el próximo jueves, día 23 de mayo, a expertos nacionales e internacionales en gestión energética para analizar el papel de la energía como llave para el desarrollo de la industria. Se pondrá especial atención en Aragón como polo de atracción industrial, así como en la importancia de las renovables en el nuevo entorno de sostenibilidad energética europea.

Bajo el lema 'De la tierra al dato: electrificación, redes y cohesión', en el encuentro se debatirá, entre otras cuestiones, si es posible acometer la transición energética de la industria con la tecnología disponible en la actualidad.

Sobre esa cuestión profundizará Mark Z. Jacobson, profesor de la Universidad de Stanford y autor de 'No Miracles Needed: How Today's Technology Can Save Our Climate and Clean Our Air', que considera que no necesitamos «tecnologías milagrosas», ya que «tenemos el 95% de las tecnologías que necesitamos para acometer la transición energética. Y las que no tenemos, sabemos cómo hacerlas».

Por su parte, el investigador David Robinson cree que, para el éxito de esta transición, la tecnología debe ir acompañada de mayor financiación y una nueva regulación en Europa, para crear «un mercado europeo más unido, mejorando la seguridad, promoviendo una competencia efectiva dentro de la UE y apoyando el desarrollo de negocios intensivos en energía eléctrica, donde las energías renovables son más competitivas».

El experto del Oxford Institute por Energy Studies señala que este modelo «beneficiaría a los países con las condiciones más competitivas, como España».

El evento contará con la participación del ministro de Industria, Comercio y Turismo, Jordi Hereu, junto a representantes de instituciones europeas y locales, así como de empresas punteras en gestión energética renovable ubicadas en Aragón como Amazon Web Services, Bon Àrea y Stellantis.

Renovables y españa en el nuevo entorno de sostenibilidad

El papel de las renovables en la garantía de suministro energético europeo será uno de los asuntos destacados que abordará Foro Sella, concretamente en la mesa «el papel de España en el nuevo entorno de sostenibilidad energética europea».

Moderada por Julio Tejedor, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, la mesa contará con la participación del general Miguel Ángel Ballesteros, exdirector del departamento de Seguridad Nacional del Gobierno de España; Fernando Samper García, CEO de Desarrollo eólico y solar de Forestalia; José María Lassalle, exsecretario de Estado de la Sociedad de la Información y Agenda Digital; José Ignacio Lallana, delegado regional en Aragón y La Rioja de Redeia, y Pedro Machín, presidente del Clúster Energía de Aragón.

El evento, promovido por el Foro Industria y Energía, CEOE Aragón, Forestalia, Opina 360 y el Clúster de Energía de Aragón, se celebrará en Hábitat Sella, en Villanueva de Gállego, desde las 9.30 y las 14.00 horas y el acceso es libre para asistir presencialmente o vía streaming. Las inscripciones se pueden realizar en https://forosella.com/, donde también se encuentra el programa.

Foro industria y energía (fie)

El Foro Industria y Energía (FIE) es una organización privada sin ánimo de lucro que tiene por objetivo contribuir a incrementar la competitividad del sector industrial y energético, aportando una visión técnica y económica global, con proyección de futuro y en la que se integren todos los actores de la cadena de valor de la producción y el consumo de energía en la industria.

Por su parte, Foro Sella es un espacio de reflexión y debate enfocado en cuestiones clave del desarrollo económico y social como la energía, el medio ambiente, la innovación y, en general, los objetivos definidos en los 17 ODS de las Naciones Unidas.