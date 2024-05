El rockero norteamericano Kurt Baker (Portland, 1987) presenta este jueves en la sala Rocket de Bilbao su nuevo disco «Rock & Roll Club» (Wicked Cool Records), dentro de la gira española de cinco fechas con la que regresa a la península quince meses después de su anterior tour, entonces junto a su banda americana.

Esta vez, y para este nuevo periplo, Baker se ha rodeado de músicos de la escena rock española, al frente de una formación integrada por Jorge Coldan y Mario Álvarez a las guitarras, Juancho López, de Bummer, al bajo y Fabio Vázquez, a la batería.

Baker, fiel heredero del espíritu del power pop y el sonido garage anglosajón que ejemplifican bandas como The Paul Collins Beat, comparte con su líder Paul Collins que, al igual que hizo él en los ochenta, también decidió fijar su residencia en España por un tiempo.

En el caso de Kurt Baker, se estableció en Madrid en 2013, donde residió durante más de un lustro antes de regresar a Estados Unidos tras la pandemia.

Durante sus años en Madrid, entre otros proyectos paralelos a su carrera como solista (The New Trocaderos, Leftlovers), fundó Bullet Proof Lovers, formado junto a músicos de la escena punk rock guipuzcoana e integrantes de bandas como Señor No, Nuevo Catecismo Católico, La Perrera o Discípulos de Dionisos.

Para este nuevo disco, «Rock and Roll Club», Baker ha vuelto a contar con su banda americana habitual, integrada por Geoff Palmer (The Conecction), Kris Rodgers, Zack Sprage y su productor y colaborador habitual Wyatt Funderburk, con quienes protagonizó su anterior gira de 2023 y con quienes grabó muchos de sus trabajos.

El nuevo álbum, como el anterior, «After Party» (2019) ha vuelto a ser publicado en el sello Wicked Cool Records del guitarrista de Bruce Springsteen, Little Steven (Steve Van Zandt).

Para este nuevo trabajo, Baker dejó grabadas una treintena de composiciones, de las que Van Zandt seleccionó las 12 que fueron incluidas. La relación con el guitarra de la E Street Band va más allá, e incluye su labor como dj en la emisora del propio Little Steven, donde Baker lleva un programa donde pincha música de sus estilos preferidos.

La gira española de Baker arrancó este pasado miércoles en León y tras pasar por la sala Rocket de la capital vizcaína (21.00 horas, 13-16 euros), recala este viernes en Madrid (Funhouse), el sábado en Zaragoza (La Lata de Bombillas) y el domingo en Valencia (Loco Club).

Tal y como han explicado desde la promotora organizadora del concierto, Undercover Prod, "esta nueva entrega de Kurt Baker, de nuevo con Wicked Cool Records, continúa por el camino emprendido por el disco anterior, pero ampliando y diversificando estilos y su paleta de influencias, incluido el funk onda Rick James.

The crawdaddys

Por otro lado, este viernes, y también en la sala Rocket, recalan The Crawdaddys (21.00 horas), banda que protagonizó el revival garagero a finales de la década de 1970 en el sur de California y su estilo gira en torno a los sonidos del ritmo punk de los años sesenta y rhythm and blues, en la línea de los Rolling Stones y Pretty Things.

Formados en San Diego en 1978 por su todavía líder Ron Silva, el grupo influyó en decenas de grupos surgidos a continuación. A lo largo de los años, las alineaciones de la banda han incluido músicos de la escena garajera americana, como Country Dick Montana, Mike Stax, Peter Miesner, Jack Rivera, Keith Fisher o Héctor Peñalosa.

La banda actual incluye a Ron Silva, Peter Miesner y Jack Rivera, a los que se une el vocalista de Tell-Tale Hearts, Ray Brandes, Marc Capelle de The Kinetics a los teclados y Víctor Peñalosa de The Zeros y Flamin' Groovies en la batería.