El Síndic afea a la Generalitat la "absoluta burocratización" en servicios sociales: "¿Para cuándo un plan Simplifica?"

El síndic de Greuges, Ángel Luna, ha echado en cara a la Generalitat el sistema «absolutamente burocratizado» de atención a personas en situación de vulnerabilidad que «está llevando al colapso a los servicios municipales» en la valoración del grado de dependencia o la tramitación de la renta valenciana de inclusión.

«El lunes vi con envidia la presentación del plan Simplifica para la actividad económica. ¿Para cuándo un plan Simplifica en servicios sociales para resolver los problemas de los ciudadanos más vulnerables?».

Así lo ha manifestado en su comparecencia en el pleno de Les Corts para exponer el informe anual de gestión del defensor del pueblo valenciano de 2023.

Luna ha advertido que la valoración del grado de dependencia «desespera a los ciudadanos» y «nadie asume la responsabilidad del problema», mientras «con la renta de inclusión pasa exactamente lo mismo con incidencias y retrasos de todo tipo». «Esto no puede seguir así», ha recalcado.

Respecto a la situación de la administración, ha mostrado su disposición a colaborar para impulsar «una buena ley que regule el derecho a una buena administración», ya que de lo contrario ha avisado que será imposible resolver los problemas de los ciudadanos.

En materia educativa, el defensor ha mostrado su preocupación por la reacción de sectores de la educación ante algunas medidas anunciadas como la implantación del distrito único escolar.

«Tómenselo en serio, por favor, no se puede condenar a un niño desde pequeño a la desigualdad por no poder acceder en condiciones de igualdad a la educación. Es gravísimo para la sociedad y de ahí se derivan todos los problemas con estos niños que no han tenido las mismas oportunidades», ha aseverado.

Por otro lado, Luna ha denunciado la falta de acceso a la información por parte de la oposición en Les Corts y en los ayuntamientos, tras recibir quejas de representantes de «todo el espectro político». «Si no reconocemos la legitimidad de los adversarios estamos matando la democracia», ha alertado.

