El Gobierno andaluz ha confiado este martes en que el Ejecutivo Nacional, concretamente el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, lo convoque de nuevo antes de que se firme el acuerdo sobre Gibraltar y ha insistido en estar presente en las conversaciones cuando participe la colonia, de manera que sean a «cuatro».

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, así se ha pronunciado el consejero andaluz de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, un día después de la reunión que mantuvo ayer en Madrid, junto a alcaldes del Campo de Gibraltar, con el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, para conocer la situación en que se encuentra la negociación entre Bruselas y Londres en torno a la colonia.

Sanz ha vuelto a hacer este martes una valoración sobre el desarrollo de dicha reunión, apuntando que, «lamentablemente fue muy superficial» y que llegó a trasladarle al ministro que les había contado «menos de lo que había contado a los medios de comunicación» en entrevistas de últimos días. Ha criticado la «falta de concreción» con la que Albares trató los asuntos en la reunión, y ha expresado que si bien hay que ser siempre «muy prudentes» cuando hay unas negociaciones en curso, «los que estábamos allí no éramos cualquiera».

Así, ha indicado que la Junta ha mantenido reuniones con ministros de Exteriores anteriores y siempre ha recibido «información al cien por cien, pulcramente». Asimismo, ha insistido en criticar que entre la reunión de ayer y la última a la que fue convocada la Junta por parte del Gobierno central, en mayo de 2022, hayan transcurrido dos años.

Antonio Sanz ha manifestado que lo que más le preocupa es la «explicación» que da el ministro sobre el hecho de que a Andalucía no se la invite a las reuniones con Reino Unido, mientras que Gibraltar sí está. «Dice que sólo negocian los estados soberanos y no se si es que él considera que un estado soberano es Gibraltar», ha apuntado el consejero andaluz, quien ha indicado que las mesas solo pueden ser a «dos» (Reino Unido-España) o a «cuatro» (Reino Unido, España, Gibraltar y Andalucía), pero no a «tres».

«Reino Unido invita a Gibraltar y él (Albares) no invita a la Junta, lo que es un auténtico despropósito jurídico y político que se la excluya de las negociaciones», ha indicado el consejero andaluz, quien ha pedido el ministro que respete lo que dice el artículo 240 del Estatuto de Autonomía.

Sanz ha manifestado que la Junta va a solicitar al ministro que reconsidere esa posición y cuente con Andalucía en las negociaciones cuando también esté Gibraltar, porque, de lo contrario, será un «sinsentido y una deslealtad».

Ha insistido en defender que la posición de la Junta siempre ha sido de «lealtad, discreción y responsabilidad, y de ahí no nos vamos a mover», pero el ministro debería «respetar» también el Estatuto de Autonomía.

Sanz ha recordado el contenido del artículo 240 del Estatuto de Andalucía, en cuyo punto 1 se indica que la Junta de Andalucía será «previamente informada por el Estado de los actos de celebración de aquellos tratados y convenios internacionales que afecten directa y singularmente a materias de su competencia. Una vez recibida la información emitirá, en su caso, su parecer y podrá dirigir al Estado las observaciones que estime pertinentes». En el punto se señala que «cuando se trate de tratados y convenios que afecten directa y singularmente a la comunidad autónoma, la Junta de Andalucía podrá solicitar su participación en las delegaciones negociadoras».

«Vamos a insistir para que el Gobierno respete a Andalucía y nuestro Estatuto», ha indicado Sanz, quien ha señalado que la Junta quiere un acuerdo sobre Gibraltar que sea «el mejor», lo que pasa por que sea una «gran oportunidad de despegue e impulso» para los campogibraltrareños.

Ha afirmado que, en ese objetivo, la Junta ha propuesto al Gobierno la creación de una mesa interinstitucional para trabajar en el desarrollo del Campo de Gibraltar en todas las vertientes. Ha cifrado en el 75 por ciento el grado de cumplimiento del Plan de 112 medidas para hacer frente a las consecuencias del Brexit que aprobó la Junta y que no sólo se limita al Campo de Gibraltar, sino que afecta a toda la comunidad.