El Ayuntamiento de Alpedrete rectifica y mantiene los nombres de Rabal y Balaguer en la plaza y Casa de la Cultura

El Ayuntamiento de Alpedrete ha rectificado la decisión de retirar los nombres de los actores Paco Rabal y Asunción Balaguer en una plaza y Casa de la Cultura del municipio madrileño, una vez que la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reclamara al consistorio gobernado por PP y Vox que rectificaran «ante tamaño error».

En un comunicado, el consistorio ha confirmado que la próxima Junta de Gobierno de la localidad restituirá el nombre de la plaza y el centro cultural, al tiempo que ha reconocido que desde el Ayuntamiento no han sabido explicar el cambio de nombre. «Es evidente que no hemos sabido explicar la voluntad de este cambio que, en ningún momento, pretendía menoscabar o despreciar el legado cultural de dos personas queridas, no solo por los vecinos de Alpedrete, sino del conjunto del país, y cumplir con otra voluntad existente en el municipio», ha expresado.

Según ha explicado el consistorio, el equipo de Gobierno municipal había «recogido la voluntad de los vecinos de nombrar» con el nombre de Plaza de España «a un espacio viario del municipio, así como Las Canteras» a algún otro lugar del municipio. Así, ha recordado que, «desde el máximo respeto a dos figuras ilustres», se pensó «en trasladar el nombre de Paco Rabal y Asunción Balaguer al Teatro Municipal, carente de nombre hoy en día» e igualmente se anunció la creación del Grupo de Teatro Asunción Balaguer «para cumplir un compromiso» que a su juicio abandonó el anterior gobierno progresista desde 2016.

El Gobierno de Alpedrete ha defendido que «entiende la cultura sobre la base de la libertad, la pluralidad y la diversidad» y, según ha recalcado, «ninguna actuación se ha guiado, ni se guiará, por el sectarismo ideológico, tan propio de una izquierda, que entiende la cultura como un coto privado y que sólo homenajea y pone calles y plazas a personas que piensan como ellos».

«Este es un Gobierno que escucha, que atiende a sus vecinos y que está al pie de la calle. Por todo ello, quiero reiterar nuestro respeto y cariño a Paco Rabal y Asunción Balaguer y, en este sentido, la próxima Junta de Gobierno restituirá el nombre de la plaza y el centro cultural», ha anunciado.

Rechazo de ayuso

En su perfil de 'X', Díaz Ayuso advirtió que tanto desde el Gobierno regional como desde el PP madrileño están «totalmente en contra» de la decisión del regidor, de su partido, y que ha generado un fuerte rechazo dentro del mundo de la cultura.

En este sentido, la presidenta madrileña defendió en sus redes sociales una cultura «libre y plural», por lo rechaza cualquier «censura», «borrado» o «sectarismo ideológico».

«Desde Comunidad de Madrid y PP de Madrid estamos totalmente en contra de la decisión que ha tomado el alcalde popular de Alpedrete, de retirar el nombre de Paco Rabal y Asunción Balaguer a una plaza y a la casa de la cultura. En estos días le hemos pedido rectificación ante tamaño error. Ni censura, ni borrado, ni sectarismo ideológico. La cultura tiene que ser libre y plural», público Díaz Ayuso.

También el portavoz y vicesecretario de Cultura del PP, Borja Sémper, calificó la decisión del consistorio de «desprósito», señalando que desde su formación confían «en una rectificación urgente del ayuntamiento». «Paco Rabal y Asunción Balaguer representan lo mejor de nuestras artes escénicas; patrimonio común de todos los españoles y nuestra cultura», indicó en un mensaje que ha publicado en la red social X.

Vecinos, rostros de la cultura y familiares se congregaron la tarde del sábado en Alpedrete para reclamar al Ayuntamiento, gobernado por PP y Vox, que mantenga en el callejero municipal el nombre de Rabal y Balaguer, vecinos de la localidad durante años.

Los nombres de la Plaza de Paco Rabal y Casa de la Cultura Asunción Balaguer constaban desde 2001 y 2015, respectivamente, en el callejero de Alpedrete pero desde finales de abril, tras la decisión de la Junta de Gobierno local, estos emplazamientos han pasado a denominarse Plaza de España y Centro Cultural La Cantera.