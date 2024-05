STEPV avisa que el recorte de aulas en la propuesta de arreglo escolar del próximo curso alcanza las 206 unidades menos

El Sindicat de Treballadors i Treballadors de l'Ensenyament del País València (STEPV) ha advertido este jueves de que la propuesta de arreglo escolar --la planificación de unidades para el próximo curso escolar 2024-2025-- «reduce 206 unidades» y no 150, como indicó el sindicato este miércoles, debido a una «revisión de los datos».

El sindicato, en un comunicado, explica que había realizado este miércoles un análisis del arreglo provisional que ha remitido la Conselleria de Educación y que contempla unidades de Educación Infantil, Primaria y Educación Especial (aulas UECO). Sin embargo, apunta que la propuesta «se envió en formato pdf a los sindicatos» y, para trabajar los datos, STEPV «exportó los documentos en otro formato editable», por lo que «al cambiar de formato algunos datos no se cargaron correctamente», un hecho que «ya se ha corregido».

Tras solucionar este «problema informático», desde el sindicato han sostenido que no se trata de 150 unidades menos, sino que el número asciende a 206. «La situación es todavía más grave de lo que pensábamos», han criticado.

De acuerdo a la información recabada por la organización sindical, habrá dos aulas UECO menos el próximo curso; en Infantil se suprimirán cuatro aulas en primer ciclo (y no dos) y 60 en segundo (y no 41), mientras que en Primaria el número de unidades llega a las 140 (y no 105).

«Por primera vez nos encontramos que en todas las etapas educativas el saldo de unidades es negativo. Ni en los momentos más duros de los recortes de la consellera María José Catalá, se redujeron tantas unidades», lamentó este miércoles STEPV en un comunicado.

El sindicato señalaba que, si bien es cierto que en los últimos cursos se habían reducido unidades en Primaria, «se compensaba por el incremento de unidades en Infantil, especialmente desde la incorporación de las aulas de 2 años en los centros públicos, un hecho que ahora, por primera vez se recorta».

En opinión de la entidad, esto «confirma que el plan de 0-3 años anunciado por la Consellería de Educación no está pensado para los centros públicos si no para fomentar la escolarización en la privada».

Por todo ello, STEPV ha hecho un llamamiento en los centros de Infantil y Primaria «afectados por los recortes para que hagan llegar sus alegaciones para defenderlas en las direcciones territoriales de educación y ante la Conselleria». Asimismo, insta al profesorado de estas etapas a secundar la huelga del próximo 23 de mayo contra los recortes en educación.

Desde STEPV han aprovechado esta corrección en los datos, además, para «desmentir» el argumento de la Conselleria --subrayó que la planificación es provisional y se basa «en la bajada de natalidad y, por tanto, de alumnado»-- y han asegurado que esta situación «no es nueva», puesto que «hace años que baja la natalidad» y, mientras, el departamento de Campanar «ha ido incrementando las unidades de Infantil».

Por esta razón, han considerado que el argumento esgrimido por la Conselleria de Educación es «una excusa sin cimiento para recortar unidades en la pública y favorecer el trasvase de alumnado a la concertada, mediante el segregador distrito único». Así, han denunciado que se trata de una cuestión de «voluntad política inexistente» por parte del Gobierno valenciano --integrado por el PP y Vox-- de «mantener las unidades en la pública».

El sindicato también ha denunciado que no se ha negociado la «habitual» bajada de ratio por localidad, «a pesar de haberlo solicitado por registro», un hecho que «podría evitar el cierre de algunas unidades». Ante esta situación, ha instado a la Conselleria a negociar y publicar esta resolución «antes del 29 de mayo, que es cuando está prevista la publicación de las vacantes para la admisión de alumnado».

En este contexto, han censurado que la «carencia de diálogo» con el departamento que lidera José Antonio Rovira «se ha agraviado» con cuestiones que afectan a los «pilares fundamentales de nuestro sistema educativo» como las ratios, EOI y estancias en el extranjero, infraestructuras, «arrinconamiento» del valenciano o las condiciones laborales.