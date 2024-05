El vicepresidente primero del Gobierno de Aragón y líder de VOX Teruel, Alejandro Nolasco, ha criticado el «silencio sepulcral» de los grupos parlamentarios de la izquierda en las Cortes autonómicas después de que el eurodiputado de Anticapitalistas Miguel Urbán se refiriese a él como «bastardo» por congratularse de que 'Los 6 de Zaragoza' ingresaran en prisión.

En declaraciones a los medios de comunicación este jueves, Nolasco ha reconocido que en el debate político puede haber descalificaciones, pero se ha preguntado: «¿Hasta qué punto se le puede llamar a una persona, en este caso al vicepresidente de Aragón, que soy yo, bastardo?».

Ha recordado que el grupo parlamentario de VOX en las Cortes de Aragón han registrado una propuesta de declaración institucional para reprobar esta descalificación, junto al del PP, «el único partido que nos ha apoyado», algo que ha agradecido al presidente del Ejecutivo autonómico y dirigente 'popular', Jorge Azcón.

A pesar de que «exigíamos a todos los grupos --parlamentarios-- que condenasen ese insulto y ese ataque», la izquierda guarda un «silencio sepulcral y cómplice». En este punto, ha afeado a la portavoz de los socialistas, Mayte Pérez, su consideración de que apoyar la citada declaración institucional supondría «degradar el Parlamento».

Esta opinión, ha dicho Nolasco, «es la definición perfecta de lo que ha sido y de lo que es la izquierda española: Odio, rencor y doble vara de medir». Asimismo, se ha referido a un mensaje del diputado nacional de Sumar por Chunta Aragonesista (CHA), Jorge Pueyo, en su perfil en la red social 'X', anteriormente Twitter, «en el que daba a entender que me estaba bien empleado». En cuanto a Teruel Existe, «parece que no va con ellos y que la democracia se enfangue les da exactamente igual».

Mociones

Alejandro Nolasco ha anunciado que VOX presentará mociones en todos los ayuntamientos, comarcas y diputaciones en las que tiene representación para «condenar estas palabras, que son reprobables».

«No es lógico ni normal que un eurodiputado --Miguel Urbán-- que cobra 120.000 euros infunda el odio a unos chavales, que luego son los que acaban yendo a la cárcel, porque les dicen que agredan a los policías y que revienten mítines de manera violenta». Por tanto, «han de ser condenados porque han cometido un delito, pero él se dedica a llamarme bastardo por decir que la justicia se cumpla».

Por su parte, el vicepresidente primero ha asegurado que no entrará al trapo, «como es lógico», pero se ha preguntado: «¿Cuál sería la lógica contestación que yo podría llamarle a él? ¿Vamos a empezar a entrar en ese terreno del fango?». Ha añadido: «Bastardo y palabras análogas no me parecen la mejor forma para la convivencia democrática y política».

Así, ha tildado de «pésimo» el ejemplo de convivencia política por parte de la izquierda y «dando a entender, por enésima vez, que no cree en la democracia española».

Declaración institucional

Además, ha puntualizado que la declaración institucional registrado por VOX y PP incluye «todo tipo de violencia, incluida la verbal» e insta a «defender las ideas siempre desde el respeto a la tolerancia», rechazando «cualquier insulto personal, cualquier calificación que menosprecie a una persona o a un colectivo».

En caso de que no saliese adelante la declaración institucional, que debe pasar por la Junta de Portavoces y aceptarse por unanimidad, Nolasco ha adelantado que se tramitará como una PNL.

Por último, ha afirmado que en los próximos días habrá oportunidad de ver «lo que es la izquierda española, en lo que se ha convertido y cuál es su comportamiento en la vida democrática y política».