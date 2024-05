La FP de Euskadi incrementa en 5.780 plazas su oferta para el próximo curso

La Formación Profesional (FP) de Euskadi ofrece para el próximo curso 64.105 plazas, lo que supone un incremento de 5.780, según ha dado a conocer el viceconsejero de FP, Jorge Arévalo, que ha indicado que el plazo de inscripciones está ya abierto hasta el 24 de mayo.

En rueda de prensa en San Sebastián, Arévalo, acompañado del director de Tecnología y Aprendizajes Avanzados, Rikardo Lamadrid, ha dado a conocer este miércoles por mañana los detalles y novedades de la campaña de matriculación para la FP vasca, de cara al próximo curso 2024-2025.

El plazo de inscripciones está ya abierto desde este pasado lunes hasta el 24 de mayo y se ofrecen un total de 64.105 plazas, 5.780 plazas más que en este curso 2023-2024.

El viceconsejero ha destacado que esto supone «la creación de 244 nuevos grupos en los centros de FP». Por niveles formativos, ha indicado que «la gran mayoría de esas 5.780 plazas surgen en ciclos formativos de Grado Superior».

Así según ha detallado hay 780 plazas más en Ciclos de Grado Básico, 1.950 en Ciclos de Grado Medio, 2.690 en Ciclos de Grado Superior y 360 plazas más en Cursos de especialización.

Además, ha señalado que "las diez familias profesionales que en mayor medida van a ver incrementado su número de plazas ofertadas en el curso 2024-2025 son Informática y comunicación, con 900 plazas más; Fabricación mecánica, con 715 plazas más; Administración y gestión con 670 plazas más; Electricidad y electrónica con 590 plazas más; Servicios socioculturales y a la comunidad con 400 plazas más; Sanidad con 375 plazas más; Instalación y mantenimiento con 360 plazas más; Hostelería y turismo con 235 más; Imagen personal con 215 más; y Transporte y mantenimiento de vehículos con 210 más.

En cuanto a la red de centros, la gran mayoría de las 5.780 plazas se crean en centros de la red pública, 4.005 del total, y 1.775 en la concertada.

Como «principal novedad» de este nuevo proceso de admisión, Arévalo ha afirmado que «éste se abre también para cursar los denominados Grados C (certificados profesionales), así como para los itinerarios integrados». Los Grados C son enseñanzas que se ofertan preferentemente a personas trabajadoras en activo o en desempleo y «se caracterizan por que el alumnado se matricula en algunos módulos de los que consta un título (no de todos los módulos de un título) y al concluirlo, el alumno obtiene un certificado profesional».

«Todo lo que este alumnado vaya cursando y superando por la vía de la Oferta Modular Flexible es acumulable, hasta la obtención de un título (cuando complete todos los módulos de los que consta el título), en el caso de que sea ése su objetivo final», ha explicado. Por su parte, los itinerarios integrados tienen el objetivo de que una persona que inicie una Grado Básico de FP, pueda seguir cursando -al finalizar el Grado Básico- un Grado Medio en el mismo centro.

Se trata de un itinerario de cuatro cursos (2 de Grado Básico y 2 de Grado Medio). Superados los dos primeros años obtendrá el título de Graduado en ESO, así como el de Técnica o Técnico Básico; finalizando los dos años siguientes, obtendrá el título de Técnico o Técnica (Grado Medio).

Finalmente, los cursos de especialización son cursos de un año de duración dirigidos a aquel alumnado que ha finalizado ya un ciclo formativo de Grado Medio o de Grado Superior, y que quiere especializarse en un área o campo específico, en relación con la materia que ha cursado. El viceconsejero ha recordado que, actualmente, 75 ciclos formativos ofrecen pasarelas a 59 grados universitarios, mediante el reconocimiento de créditos.

Arévalo ha indicado que durante el próximo curso un total de 182 centros ofrecerán en Euskadi la posibilidad de estudiar FP durante el curso 2024-2025. Durante el presente curso 2023-2024 más de 49.000 alumnos estudian en Euskadi algún ciclo formativo o curso de especialización de FP, en cualquiera de sus modalidades.