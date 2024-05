La Fundación Ana Bella propone que Andalucía cree su "propia aplicación" para bloquear el acceso de menores al porno "Cuando escucho a las adolescentes decir que a sus novios les pone estrangularlas mientras practican sexo, se me ponen los pelos de punta recordando las veces que creí que me moría cuando mi marido me estrangulaba", ha relatado Ana Bella Estévez