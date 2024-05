Un total de 13 cortometrajes competirán en la sección Fant Laburrean-Euskal Filmak de la 30 edición del Festival de Cine Fantástico-FANT, que organiza el Ayuntamiento de Bilbao, según ha dado a conocer este jueves en rueda de prensa el director del festival, Justo Ezenarro.

Ezenarro ha subrayado la apuesta de FANT por el talento local, «dándole su propio espacio en la Sección Oficial con el espacio Fant Laburrean-Euskal Filmak, enfocado a los cortometrajes vascos».

Junto a Ezenarro, en la rueda de prensa celebrada en Azkuna Zentroa ha estado una representación de los directores de los cortometrajes participantes en esta sección como Pablo Río (Conej Steps out); Nitya López (Deadly Draw); Uxuri Etxegia Etxebeste (Feminancy); Rubi Rock (Hado); Imanol Ortiz López (Jende arrotza); Gastón Haag (Nada de nada); José Luis Acosta (Ni lobos ni corderos) y Sonia Estévez (Txotxongiloa).

Los trabajos seleccionados, cuatro de ellos realizados en euskera, son: «Betiko gaua» (2023, Eneko Sagardoy); «Betizu buru» (2023, Kim Maiteny); «Conej Steps out» (2023, Pablo Río); «Deadly Draw» (2023, Nitya López); «Europa» (2023, Ekain Irigoien); «Extrema gravedad» (2023, Lorenzo Ayuso); «Feminancy» (2023, Uxuri Etxegia Etxebeste); «Hado» (2023, Rubi Rock); «Jende arrotza» (2023, Imanol Ortiz López); «Nada de nada» (2023, Gastón Haag); «Ni lobos ni corderos» (2024, José Luis Acosta); «To bird or not to bird» (2023, Martín Romero); y «Txotxongiloa» (2023, Sonia Estévez).

El público podrá disfrutar estos trece títulos este viernes, 3 de mayo, a las 22.45 horas, en el Teatro Campos Elíseos, tras la proyección inaugural con la que arranca oficialmente FANT 2024.

Cortometrajes en fant 2024

La Sección Oficial de cortometrajes proyectará este año 22 trabajos, 13 en la sesión dedicada a los cortometrajes vascos y nueve en la sesión de cortometrajes internacionales. Otros nueve cortometrajes internacionales participarán en la Sección Panorama Fantástico en Corto.

Los cortos tienen también sus propios galardones y dotaciones económicas: Premio del Público al Mejor Corto (3.000 euros) y Premios del Jurado al Mejor Corto Internacional (3.000 euros) y Mejor Corto Vasco de la Sección Oficial (2.500 euros) y Premio Mejor Corto del Jurado de la Sección Panorama (1.750 euros). Además, la Unión de Actores Vascos otorgará asimismo el premio a la Mejor Interpretación en los cortometrajes de Fant Laburrean - Euskal Filmak.

Las entradas para la sesión inaugural y la sesión de cortos vascos se pueden adquirir en el Teatro Campos al precio de 5 euros cada una. Las entradas se pueden adquirir a un precio de 4 euros si se está en posesión de carnets de Cine Club FAS, Azkuna Zentroa, suscriptor de El Correo o Club Campos Elíseos.

Por otro lado, todas las personas que hayan adquirido abono podrán acceder también a esta proyección de cortometrajes retirando su entrada en taquilla.