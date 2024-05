La rectora de la UPV/EHU espera que se consensúe en la CRUE una postura más "potente" sobre la situación de Palestina

La rectora de la UPV/EHU, Eva Ferreira, ha manifestado que está en contacto con otros rectores con el objetivo de que la CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas) emita un nuevo posicionamiento «más potente» sobre la situación de la población Palestina.

En el transcurso de una rueda de prensa, Ferreira se ha referido, tras ser cuestionada por los periodistas, a la situación del conflicto entre Israel y Palestina y al movimiento que se está produciendo en distintas universidades estadounidenses en apoyo al pueblo palestino.

Eva Ferreira ha afirmado que, en este tema, lo que «toca» es valorar lo que he hecho la propia Universidad, y ha apuntado que la semana pasada el Consejo de Gobierno aprobó por casi unanimidad, sin ningún voto en contra, un manifiesto «muy potente» sobre este conflicto y que, a su juicio, es «el más contundente que se ha hecho entre las universidades españolas».

Según ha recordado, ese manifiesto incluía cinco compromisos concretos. Ferreira ha dado lectura al último punto que es «muy explícito» y que recoge «revisar y evitar las relaciones comerciales o académicas con quienes no respeten los derechos humanos, el derecho internacional o las resoluciones de Naciones Unidas en torno a la situación de Palestina».

Además, se establecía que la Universidad «no colaborará ni contribuirá al desarrollo o impulso de actividades bélicas o violentas» y, en particular, se compromete «a no mantener y a romper relaciones con universidades y entidades israelíes que expresamente no muestren su rechazo a los crímenes contra la humanidad que se están produciendo en Palestina».

Ferreira ha manifestado que ese quinto punto «lo van a cumplir a rajatabla» y es algo que están ya «poniendo en marcha», pero ha precisado que, hasta el momento, no les consta que tengan «ninguna relación con ninguna institución que no cumpla» lo establecido en ese compromiso.

Manifiesto crue

Asimismo, Ferreira ha indicado que está en contacto con otros rectores de la CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas) y existe un debate en torno a la posibilidad de un posicionamiento «algo más contundente» a la condena que se hizo en su momento sobre esta cuestión.

Según ha señalado, les ha trasladado lo que se ha hecho en la UPV/EHU hemos hecho como universidad y ha añadido que «hacer algo como CRUE requiere también un acuerdo entre muchísimas universidades», por lo que cree que se tardará «un tiempo en acordar algo». «Pero ahí estamos», ha manifestado.