Gobierno Vasco afirma que la continuidad de Sánchez "despeja el panorama" y pide combatir las amenazas a la democracia

El portavoz del Gobierno Vasco en funciones, Bingen Zupiria, ha afirmado que la decisión del presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, de continuar en el cargo «despeja el panorama» político para el futuro próximo, si bien ha considerado necesario que se adopten medidas para evitar que en los ámbitos político, judicial y de la comunicación se repitan situaciones que, tal y como ha ocurrido en algunos casos en los últimos años, han llegado a «poner en peligro el correcto funcionamiento de la democracia».

Zupiria, que ha comparecido ante los medios de comunicación tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, ha analizado la decisión de Sánchez de continuar como presidente, tras haber sopesado en los últimos días la posibilidad de renunciar al cargo por el «acoso y derribo» que, según denunció el propio Sánchez en una carta abierta a la sociedad, están padeciendo él y su familia por parte del PP, Vox y ciertos medios de comunicación «ultraderechistas».

El portavoz del Gobierno Vasco en funciones ha manifestado que la decisión de Sánchez «despeja el panorama para el futuro próximo», por lo que considera que se debe seguir trabajando «en el cumplimiento de los compromisos que el Gobierno de España había adquirido con respecto a nuestra comunidad y con respecto a los partidos políticos vascos que apoyaron su investidura».

Zupiria no se ha pronunciado sobre la propuesta del presidente de acometer reformas para impulsar una «regeneración democrática» que evite que se produzcan situaciones como las que denunció en la misiva que publicó a finales de la semana pasada. «No me resulta fácil valorar aquello que no se ha producido», ha manifestado el portavoz del Ejecutivo Vasco en funciones.

"opiniones diferentes" en el gobierno

Tampoco ha querido comentar si piensa que el lehendakari, Iñigo Urkullu, --en caso de verse en un caso similar-- se tomaría un periodo de reflexión de cinco días para decidir su futuro político. En este sentido, ha recordado que el Gobierno Vasco está integrado por el PNV y el PSE-EE. «En el seno de nuestro gobierno, seguramente, existen sensibilidades y opiniones diferentes sobre esta cuestión y me debo a las dos sensibilidades; por lo que no voy a abundar en este asunto», ha indicado.

Pese a no pronunciarse sobre las referencias de Sánchez a una necesaria «regeneración democrática» en España, sí ha realizado una reflexión en torno a ciertas situaciones que se han producido en los últimos años y que han afectado a la convivencia democrática en Euskadi.

Zupiria ha subrayado que la «más grave» amenaza a la democracia en Euskadi ha sido el terrorismo de ETA. No obstante, y una vez hecha esta precisión, ha aludido a otros riesgos para la «convivencia democrática».

De esa forma, ha denunciado que en los dos últimos años, las dos principales fuerzas políticas españolas --en referencia al PP y al PSOE-- protagonizan una «lucha» en la que se emplean «modos y formas» que «no parece que sean los más adecuados para reforzar la democracia y la legitimidad y el respeto de las instituciones».

Además, Zupiria ha añadido que se han producido actuaciones que han afectado a Euskadi y que han podido «poner en peligro el correcto funcionamiento de la democracia».

El portavoz del Gobierno Vasco en funciones ha reiterado que «la más grave» amenaza para la democracia ha sido la de ETA, sobre cuya actividad terrorista ha recordado que «tenía una ambición de deslegitimar nuestro sistema democrático institucional».

No obstante, tras precisar que en ningún caso pretende poner «en el mismo lugar» unas y otras actuaciones, ha lamentado que en los últimos años en Euskadi se han padecido las consecuencias de «una utilización ilegítima de algunas instituciones de carácter judicial, político o del ámbito de la comunicación».

«Han sucedido cosas que no tenían que haber sucedido», ha afirmado, tras lo que ha recordado casos como «la destitución de una Mesa del Parlamento Vasco elegida legítimamente en las urnas; los señalamientos políticos y personales que algunos políticos han sufrido; procedimientos judiciales que han cuidado en nada; o el cierre de dos periódicos».

"amplio consenso"

El portavoz del Gobierno Vasco en funciones ha recordado que estas situaciones «no son de ahora», sino que «hace más de una década que comenzaron a producirse». En este contexto, ha manifestado que «sería bueno que quienes tienen la capacidad de evitar estas situaciones adoptaran las medidas correspondientes para que estas actuaciones que han podido perjudicar al funcionamiento normal de la convivencia de las instituciones no se repitieran».

En la misma línea, ha manifestado que considera que existe «un amplio consenso social y político para que se adopten medidas que favorezcan un mejor funcionamiento de la democracia y una mejor convivencia entre personas y credos políticos diferentes».