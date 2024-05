El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha considerado que «todo lo que está haciendo Pedro Sánchez es una »estrategia política«, al tiempo que se ha preguntado que »si ha sido víctima del 'lawfare' por qué no lo ha denunció«. Ha continuado diciendo que »no lo denunció porque miente« y ha apuntado que »no puede ser que Sánchez denuncie las mentiras mintiendo".

Sánchez ha afirmado este martes, en una entrevista en la Cadena SER, que ha sido víctima de guerra sucia judicial, mientras estaba en la oposición cuando su entorno familiar fue objeto de «espionaje» por parte de la llamada 'policía patriótica' en el año 2014, aunque en todo caso dice que esas prácticas terminaron cuando él llegó a La Moncloa y por tanto sigue confiando en la Justicia.

«Dice que ha sido víctima del 'lawfare', o sea, que ha sido víctima de jueces que han prevaricado. Por qué no lo denunció», ha cuestionado Azcón. «Si Pedro Sánchez cree que los jueces en este país no actúan de forma independiente, lo que tiene que hacer es decir quién y acto seguido llevar una denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial por que si no lo hace está mintiendo».

Ha insistido Azcón que «si lo que dice es que ha sufrido una persona tan relevante como el presidente del gobierno, una actuación que es ilegal por parte de los jueces por qué no la va a denunciar, pues simple y llanamente porque es mentira».

«Es mentira porque está en su estrategia de politización, en una estrategia electoral que coincide con las elecciones en Cataluña, y todo lo que está haciendo Pedro Sánchez es estrategia política, táctica política y hacer lo que mejor se va a hacer Pedro Sánchez, que es mentir».

El presidente aragonés ha hecho estas declaraciones en Calatayud, donde ha visitado, junto al consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, las Urgencias del Hospital Ernest Lluch.