Azcón afea a Sánchez que no haga "la más mínima autocrítica" y asegura que "no tiene credibilidad"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha afeado al presidente de España, Pedro Sánchez que no haya hecho «la más mínima autocrítica» y ha asegurado que «no tiene credibilidad» ante la sociedad española.

Así lo ha expresado Azcón este lunes, 29 de abril, al ser preguntado por los medios de comunicación durante su visita a la sede del Grupo Industrial Ferruz, acerca la decisión que ha tomado Sánchez para seguir al frente del Ejecutivo central.

«No puede ser que el presidente del Gobierno de España hable de problemas de la democracia y que no haga ni la más mínima autocrítica, que no señale una sola medida y que no esté dispuesto a rectificar en nada», ha recriminado Jorge Azcón.

En este sentido, ha considerado que el problema «fundamental» que tiene Sánchez «es de credibilidad». «Estamos muy acostumbrados a que diga una cosa y acabe siendo la contraria», ha lamentado el presidente de Aragón.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha precisado que «no colaba» el período de reflexión, «era un truco, era un engaño, era un subterfugio y era estrategia» que se ha demostrado con la declaración de Sánchez. «Lo único que ha hecho ha sido pensar en él, en lugar de pensar en los españoles», ha criticado.

Además, ha reprochado que el presidente del Gobierno de España siga sin dar las explicaciones necesarias sobre «el problema familiar de su mujer». En este línea, ha dicho que hay medios de comunicación que han publicado determinadas informaciones «que nadie ha desmentido».

«Hoy, ha comparecido para no dar explicaciones del verdadero problema y es que su mujer ha originado una investigación por parte de un juez por las publicaciones desde medios de comunicación independientes», ha expresado Jorge Azcón.

Azcón ha apuntado que «es muy importante» que se respete a los medios de comunicación y a los jueces en España. «Creo que se han publicado informaciones veraces y aquellas que no lo sean, evidentemente, tendrán que ser desmentidas y, además, existe el derecho a la rectificación»; ha aseverado el presidente aragonés.

Finalmente, ha insistido que cuando Pedro Sánchez «no hace autocrítica» demuestra que «no tiene límites, que la credibilidad no forma parte de sus valores y que es infinitamente un problema mayor que una parte de la solución de los aragoneses y de los españoles».