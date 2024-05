Esteban (PNV) da por acabado el episodio "insólito" de Sánchez que "no era necesario" y llama a seguir trabajando

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha dado por finalizado el episodio «insólito» e «innecesario» vivido desde el pasado viernes, con el anuncio del presidente Pedro Sánchez de que suspendía su agenda para reflexionar durante cinco días sobre si continuaba al frente del Gobierno ante «la campaña de descrédito» contra su familia y en concreto contra su mujer, Begoña Gómez, y que ha concluido este lunes con su mantenimiento en el cargo.

Pese a que han sido unas breves declaraciones las que ha hecho Esteban ante los medios de comunicación frente a la sede jeltzale de Sabin Etxea de Bilbao, han definido bien cuál es la postura de los jeltzales. «Lo mejor que se puede decir es que el episodio ha acabado», ha asegurado el dirigente del PNV, que ha dicho que ahora hay que seguir trabajando.

A juicio del Portavoz del Grupo Vasco en el Congreso, el anuncio de Pedro Sánchez de que no dimite «no da para más», y ha afirmado que se ha asistido a «un hecho insólito que tampoco era necesario para los objetivos que públicamente decía perseguir».

«Lo mejor que se puede decir es que el episodio ha acabado, que volvemos a la posición anterior y, por lo tanto, lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros es seguir trabajando e intentar sacar adelante nuestro programa», ha indicado.

Para Aitor Esteban, «hay muchas cosas por hacer» y es a los que el PNV «se va a dedicar». «Por nuestra parte, no tenemos más que decir», ha añadido. Sobre el llamamiento a la reflexión sobre la forma de hacer política, ha recordado que «cada uno ha dicho lo que tenía que decir y la posición de cada uno ha sido la que pensaba que tenía que ser durante los muchísimos debates en el Congreso y en el Senado».

«Yo creo que, en ese sentido, ya me he manifestado, pero insisto en que para tomar unas decisiones, el movimiento que fuera o hacer la declaración que fuese, no eran necesarios estos cinco días y se podía haber hecho de otra manera», ha considerado.

En todo caso, ha destacado que «ya está pasado el episodio y adelante, sin más comentarios». Tampoco ha querido entrar en especulaciones sobre si el desenlace de hoy, con la continuidad de Sánchez en la presidencia del Gobierno, sin que haya siquiera una cuestión de confianza por medio, le hace dudar de la 'sinceridad' del presidente.

«No voy a hacer ninguna especulación sobre eso. No parece que tenía mucho sentido una cuestión de confianza cuando no se había puesto en duda el programa de gobierno. Para una cuestión de confianza hay que poner un programa de Gobierno delante y sobre eso votar. De eso no se ha hablado antes ni se ha hablado ahora. Por lo tanto, no parece que tuviera ningún sentido. No voy a hacer más especulaciones sobre este tema», ha concluido.