La eurodiputada del PSOE y portavoz en la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, Clara Aguilera, ha llamado este viernes a aprobar la revisión parcial de la Política Agraria Común (PAC) el próximo día 25 del presente abril, en el último Pleno del Parlamento Europeo, ya que «el 26 se cierra» por la convocatoria de los comicios eurpoeos, y es preciso aprobarla sin enmiendas, pues en caso contrario no saldrá adelante en esta legislatura y el perjuicio será para los agricultores.

En este sentido y en declaraciones a los periodistas poco antes de participar en Córdoba el II Congreso de las Cooperativas de Aceituna de Mesa, organizado por Cooperativas Agro-alimentarias de España, Aguilera ha argumentado que «la reforma de la PAC es un elemento muy importante para acometer la crisis de la agricultura europea. Se van a modificar varias medidas dentro de la política agrícola y, por tanto, es muy importante aprobarla la semana que viene».

«Hay un riesgo --ha avisado-- de que no se pueda aprobar, porque se han presentado 37 enmiendas y, si se aprueba una sola de ellas, no se puede aprobar la PAC», lo cual se debe a que «estamos en la fase final» de la legislatura, de modo que, «si sale adelante una enmienda o dos o cinco, no habrá lugar para abrir un proceso negociador y quedaría sobre la mesa, y yo lamentaría muchísimo esa situación», pues «los agricultores están esperando para tramitar las solicitudes de la PAC en mayo», una vez se apruebe esta revisión, para reducir la carga administrativa y dar más flexibilidad a los agricultores.

Por eso, Aguilera ha apelado «a todos los grupos políticos a que la apoyemos el 25 de abril», respaldando así una postura que es la que han defendido «los socialistas españoles, con el ministro Planas a la cabeza».

Sobre las movilizaciones

En este punto y ante las nuevas movilizaciones convocadas por Asaja, COAG y Cooperativas Agro-alimentarias, Aguilera ha dicho que le «cuesta a veces un poco de trabajo» entender al sector, ya que «estamos haciendo un esfuerzo con la reforma de la PAC», pues se quieren «modificar» el día 25 «cinco medidas muy importantes», esperando Aguilera «que se aprueben, porque nos estamos dejando la piel en ello y creo que con eso hay un gran cambio en la simplificación» administrativa, «en la rotación de cultivos y en la diversificación».

«Es decir, con esto una de las cuestiones importantes para los agricultores se podría solventar», según ha señalado, y aunque es cierto que «quedan problemas en la agricultura», también lo es que «la legislatura se acaba y no nos da tiempo a nada más», y «hay que arreglar la cadena alimentaria con una ley europea, porque la ley nacional es buena», pero no es suficiente, ya que «nosotros somos grandes exportadores, tenemos un mercado interior y necesitamos una ley de cadena europea que reúna y que corrija las prácticas comerciales desleales».

Por eso y desde el «respeto» que le merecen las organizaciones agrarias, Aguilera ha dicho no entender sus «nuevas movilizaciones cuando, primero, el día 25 tenemos que aprobar la PAC», avisando la portavoz socialista que «hay muchos en contra», de modo que, aunque las organizaciones agrarias convocantes de las movilizaciones no estén de acuerdo con ministro de Agricultura, Luis Planas, la cuestión es que éste «tiene la absoluta voluntad de cerrar acuerdos y de que se consiga lo mejor para la agricultura».

Aceituna de mesa

En cuanto a su participación en el referido II Congreso de las Cooperativas de Aceituna de Mesa, Aguilera ha afirmado que «quería estar con Cooperativas Agro-alimentarias de España y con su Consejo Sectorial de Aceitunas de Mesa, que es un sector muy importante para nuestra tierra, para España, para Andalucía y para Europa, y que ha sufrido mucho», pero «no porque no haga bien las cosas, sino porque ha hecho tan bien las cosas que abrieron mercado en Estados Unidos y la manera de echar a industrias potentes», que es lo que en el país norteamericano «han hecho con la aceituna de mesa española», ha sido mediante «el bloqueo con los aranceles».

En este sentido, Aguilera ha subrayado que los empresarios de este sector español «son unos grandes comercializadores, unos grandes exportadores y vienen padeciendo esta situación», y aunque «se ha ganado en la Organización Mundial del Comercio (OMC)», que le ha dado «la razón al sector, pues ahí está Estados Unidos, que no le hace mucho caso» a la OMC.

El resultado, según ha lamentado, es que el sector de la aceituna de mesa «ya se ha gastado más de 14 millones de euros en costes de tribunales para defender su posición» y el derecho a la «comercialización» de sus productos en Estados Unidos, y por eso este viernes Aguilera ha querido «estar con ellos» y mostrarles su «apoyo», celebrando también el que «están abriendo nuevos mercados», pues es «un sector muy potente» que, «desde luego», merece «todo nuestro apoyo», según ha concluido.