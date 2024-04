El candidato del PSC a la Presidencia de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido la creación de un consorcio tributario en el marco de la reforma de la financiación de Catalunya, frente a la propuesta del presidente de la Generalitat y candidato de ERC a la reeleción, Pere Aragonès, que ha apostado por una financiación singular que se negocie de forma «bilateral» con el Estado.

Así se han pronunciado este lunes en el debate de precampaña organizado por Pimec, en el que Illa ha criticado que «no se ha hecho nada en 10 años» en materia de financiación, y ha añadido que él no utilizará este tema como excusa permanente para no abordar los problemas, como considera que ha hecho el Govern.

Ha sostenido que hay «capacidad de mejora de gestión de los recursos de la Generalitat», a través del despliegue del Estatut, y ha defendido que Catalunya no puede ser el tercer territorio que más aporta y el 14 en recibir recursos, según sus datos.

Aragonès ha asegurado que gracias a la negociación de ERC se ha conseguido reducir la deuda del FLA o el traspaso del cánon de residuos, y ha criticado que Junts+ ahora se abra a negociar con el Gobierno y de consejos: «Ahora que se pongan a negociar, el señor Rull viene a dar lecciones, ¿no?».

Ha criticado que PSC y PP apuesten por una negociación multilateral de la financiación, y ha destacado que «los grandes avances» para Catalunya se han conseguido a partir de negociación bilateral, a su juicio.

Rull critica la "desinversión"

El número 3 de Junts+ por Barcelona, Josep Rull, ha criticado la «desinversión» del Estado en Catalunya, y ha asegurado que la única receta no puede ser incrementar la presión fiscal, ya que asegura que no permite que Catalunya sea competitiva.

«En los últimos 10 años, hay más déficit fiscal y más desinversión que nunca. Solo hay que compararlo respecto a la Comunidad de Madrid. Y no puede ser que la única receta sea incrementar la presión fiscal. No aprobaremos los Presupuestos del Estado si no se compensan el déficit fiscal y de inversiones», ha sostenido Rull.

Por su parte, la cabeza de lista de los Comuns Sumar, Jéssica Albiach, ha apostado por un nuevo sistema de financiación que sea justo, ordinario y solidario, y ha reclamado hacer una propuesta «de país» de financiación, acordada entre las fuerzas políticas.

La candidata de los Comuns --que llevaba una camiseta en la que se leía 'Tax the casinos'-- también se ha comprometido, si llega al Govern, a acabar con la reducción fiscal del juego, en alusión a la ley que recoge que si se pone en marcha el proyecto del Hard Rock, «la fiscalidad del juego pasa del 55% al 10%».

Cuando "se acabe el proceso separatista"

El candidato del PP, Alejandro Fernández, se ha mostrado favorable a reformar la financiación, y ha señalado que «desde el año 2012, inicio del proceso (independentista) ha sido imposible que ningún presidente del Gobierno de España pueda llegar a un acuerdo» de financiación.

«En el momento en que se acabe el proceso separatista podremos sentarnos todos, también con el resto de comunidades autónomas, que están en una situación similar a la de Catalunya y que salen perjudicados con el reparto, para mejorar el sistema de financiación», ha afirmado Fernández, que ha pedido hacerlo desde el realismo.