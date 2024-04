Agricultores y ganadores sacan a la calle sus carros para pedir soluciones: "Los jóvenes tienen un futuro muy oscuro"

Agricultores y ganaderos han salido a la calle en València con carros y caballos para exigir soluciones a la «mala situación» del sector en general y la huerta valenciana en particular, «agraviada por los precios irrisorios de la campaña de verduras, cítricos y hortalizas de invierno-primavera».

La marcha, convocada por la Plataforma en defensa dels llauradors i ramaders de l'horta de València, ha partido a primera hora de la mañana desde la entrada a València en la carretera de Barcelona y se ha dirigido las instalaciones de la Conselleria de Agricultura, Ganadería y Pesca con el objetivo de dar a conocer sus reivindicaciones, que incluyen la exigencia de mayores controles en las exportaciones agrícolas hasta una mejora en los controles sanitarios de los animales usados en la producción que suponen un encarecimiento como la renovación de los pasaportes sanitarios.

Germán Suay, uno de los integrantes de la plataforma, ha defendido, en declaraciones a los medios, la necesidad de movilizarse porque «los jóvenes tiene un futuro muy oscuro». En concreto, ha expuesto diversos problemas relacionados con los animales, como la falta de recursos o la complicación en servicios veterinarios: «No tenemos la ayuda suficiente y todo hay que pagarlo», ha lamentado este portavoz, que ha confiado en poder recabar soluciones de la administración autonómica.

En términos similares se ha pronunciado Salvador Roig, que ha llamado la atención sobre el hecho de que «la agricultura está muy mal» y ha llamado al atención sobre la exportaciones. Este agricultor ha puesto como ejemplo las cebollas, que los agricultores valencianos están vendiendo «a pérdida», y ha criticado que no se aproveche el producto local «de kilómetro cero y sin contaminación» frente al de la terceros países.

Por su parte, el conseller de Agricultura, José Luis Aguirre, ha atendido a pie de calle a los manifestantes para escuchar sus peticiones. Les ha recordado que en el reciente viaje a Bruselas encabezado por el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, hicieron «hincapié en las peculiaridades de la agricultura valenciana y a su minifundismo».

Aguirre ha señalado que se «anteponen» una «serie de requisitos medioambientalistas» a «la sostenibilidad económica del propio agricultor». «Y lo que les hemos venido a decir es que no puede haber sostenibilidad económica con números rojos: el agricultor necesita tener una agricultura rentable para que haya una sucesión en los cultivos y para que la gente joven pueda seguir trabajando en el campo».

En esa misma línea, les ha comentado que él mismo, junto a los consejeros del ramo de Castilla y León, Aragón y Extremadura impulsan un documento que «pone en valor las peculiaridades de la agricultura española y valenciana» y que quieren entregar a los participantes de la reunión de la Sectorial con el Ministerio prevista para la próxima semana.

"precio justo"

«Vosotros no queréis que se os regale nada. Lo que queréis es que se os reconozca vuestro trabajo y que se pague un precio justo», ha dicho Aguirre a los manifestantes, al tiempo que ha subrayado el problema la «competencia desleal con países terceros».

«Ellos producen con unas condiciones diferentes a las vuestras, pueden utilizar productos que vosotros no podéis utilizar y la mano de obra es infinitamente más barata que lo que cuesta a vosotros. No hay seguridad fitosanitaria. Es necesaria esa reciprocidad y no se puede firmar acuerdos comerciales con otros países que no tienen las mismas condiciones, por eso no podemos estar de acuerdo con tratados como los de Mercosur o con tratados como los de Sudáfrica o los que vendrán ahora con Nueva Zelanda», ha enumerado.

Aguirre ha animado a los agricultores, que «están consiguiendo muchas cosas» con sus movilizaciones y ha puesto en valor su capacidad de «influir en los centros de decisión» ejerciendo el voto en las próximas elecciones europeas.

«Es importante que sigáis con vuestras reclamaciones siempre desde la forma en la que lo estáis haciendo: tranquila, pacífica y sin molestar», ha aseverado.

También ha sido preguntada por estas protestas la consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Salomé Pradas, que hoy ha recibido a representantes de la Plataforma de afectados por el Soterramiento de Alfafar, Sedaví y Benetússer.

Pradas: "siempre al lado de los agricultores"

«Nosotros siempre vamos a estar al lado de los agricultores y sus justas reivindicaciones, como no podía ser de otra forma. Hace escasamente dos días, estaba el propio presidente Carlos Mazón al lado de los agricultores, alzando la voz en su nombre, en nombre de los agricultores de la Comunitat Valenciana, en Europa, en Bruselas», ha declarado.

Y ha añadido: «Sí a la protección, por supuesto, de nuestro medio natural, pero también sí al desarrollo económico y social. Y la agricultura para nosotros es fundamental. Por ello, vamos a seguir exigiendo a Europa que compatibilice, que encuentre el equilibrio y, sobre todo, que garantice unos precios justos para nuestros agricultores».

Por último, ha manifestado que hay «una interlocución muy fluida» entre las consellerias de Agricultura y Medio Ambiente «para encontrar ese equilibrio de la sostenibilidad y el apoyo siempre a nuestros agricultores».