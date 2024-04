El candidato del PSE-EE a lehendakari, Eneko Andueza, ha expresado su rechazo a las «polémicas artificiales» de fondo «identitario» en torno al vino de Rioja Alavesa y, aunque se ha mostrado partidario de su «diferenciación», ha subrayado que este producto se ha de mantener «dentro» de la Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja.

Andueza, que ha participado en un acto electoral en Rioja Alavesa, se ha referido a las polémicas suscitadas en los últimos años por los proyectos para impulsar una marca específica de vinos de Rioja Alavesa, con el fin de diferenciarlos de los vinos de la Denominación de Origen Calificada Rioja.

El candidato socialista ha asegurado que no pretende entrar en «polémicas artificiales generadas por aquellos que sólo defienden lo identitario». No obstante, ha subrayado que resulta «absolutamente imprescindible» que no se lancen mensajes «que confundan a los consumidores en Euskadi, en España y en el resto del mundo».

«Hemos defendido y seguiremos defendiendo la diferenciación de los vinos de Rioja Alavesa dentro de la Denominación de Origen de Rioja», ha afirmado, tras lo que ha subrayado la necesidad de «tener un vino con nombre y apellidos: Rioja Alavesa».

En su intervención, Andueza ha realizado una reflexión de carácter más general en torno al sector primario, sobre el que ha destacado que resulta «estratégico» y que «merece un mayor protagonismo».

«Quiero impulsar una alianza entre el sector primario y la sociedad vasca para que se reconozca su labor de conservación del medio natural, de producción de alimentos de calidad y cercanía, y como herramienta de anclaje de población en el ámbito rural», ha manifestado.

Andueza, que ha estado acompañado por la cabeza de lista por Álava, Aroa Jilete, y el diputado Daniel Senderos, se ha comprometido a «trabajar para mejorar la calidad de vida de todo el entorno rural, porque se merece, como cualquier otro lugar de Euskadi, buenos servicios públicos, buena sanidad, buena educación, se merece tener mejores cuidados, mejores servicios sociales».

Comunicaciones y vivienda

En este sentido, ha anunciado que el PSE seguirá trabajando para que exista un transporte público «que conecte mejor pueblos y comarcas», y para facilitar un mejor acceso a la vivienda «para atraer a esa juventud que es imprescindible para abordar el relevo generacional».

Por su parte, Jilete ha expresado el compromiso de los socialistas para trabajar para que los productos del campo alavés «sean rentables» y para avanzar en la incorporación de la mujer al sector.

Además, ha apostado por adoptar medidas para hacer cumplir la Ley de Cadena Alimentaria y para defender la denominación Origen Calificada Rioja, y, dentro de ella, «la diferenciación de viñedos y vinos por localidades y parcelas, con el fin de ofrecer calidad y rentabilidad».