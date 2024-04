La portavoz de ERC, Raquel Sans, ha expresado este lunes su «apoyo antirrepresivo» al candidato de Junts+ Puigdemont per Catalunya al 12M, Carles Puigdemont, y al diputado republicano Ruben Wagensberg después de que el Tribunal Supremo (TS) les haya citado a declarar de forma voluntaria vía videoconferencia por presuntos delitos de terrorismo en el caso 'Tsunami Democràtic'.

«Vemos como nuevamente intenta entrar en campaña. No hace justicia, hace política. Todo el apoyo antirrepresivo al candidato Puigdemont y Wagensberg en estas elecciones. No ha habido terrorismo, no existe terrorismo, es una causa inventada», ha sostenido en rueda de prensa.

Se trata de la primera diligencia que ordena la magistrada del Supremo Susana Polo desde que recibiera el encargo de instruir la causa de 'Tsunami Democràtic'.