El PSOE-A ha criticado la «utilización» que el PP está haciendo del Senado y ha considerado «razonable» que los presidentes autonómicos socialistas hayan decidido no acudir este lunes a la Comisión General de las Comunidades Autónomas donde se abordará la ley de amnistía.

En declaraciones a Canal Sur TV, recogidas por Europa Press, el portavoz adjunto del PSOE-A en el Parlamento andaluz, Josele Aguilar, ha criticado la «utilización que está haciendo el Partido Popular del Senado a través de su mayoría absoluta», lo que está provocando un «deterioro importantísimo», sobre todo, en lo que respecta a la posibilidad de alcanzar consensos.

Ha puesto el acento en que la Comisión General de Comunidades Autónomas no está prevista para analizar «normas de carácter general, como en este caso la ley de amnistía», de manera que el PP está «utilizando» dicho órgano para «seguir su línea argumental o política de debate».

«Yo creo que eso es una mala utilización de la institución y, en ese sentido, me parece razonable, no solamente por contenido, que no acudan algunos presidentes de comunidades, en este caso, del Partido Socialista», ha indicado Aguilar, quien ha criticado también la forma «precipitada» en la que se ha convocado esta reunión de la Comisión de Comunidades Autónomas.