Representantes de los sindicatos que forman parte de la Mesa Sectorial de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han presentado esta mañana por Registro en el consistorio de la capital una carta dirigida al alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, con el fin de desbloquear la renovación del acuerdo sectorial, caducado desde junio de 2022.

Según recoge la misiva, firmada por CCOO, CSIF, UGT, CSIT Unión Profesional y CITAM, el director general de Bomberos designado por el equipo de Gobierno municipal «se comprometió a mantener una nueva reunión en septiembre de 2023», para negociar «un nuevo acuerdo que entraría en vigor el 1 de enero de 2024».

«Llevamos dos años en los que se está dilatando la negociación del acuerdo, mientras que nuestros compañeros del Área de Seguridad y Emergencias tienen sus acuerdos cerrados hace dos años y están disfrutando tanto de sus condiciones sociolaborales como económicas, y nosotros no estamos en esa situación», ha explicado el portavoz designado por los sindicatos y representante de CCOO, David Gómez.

Los mismos representantes han señalado como «único responsable» de que no haya un nuevo acuerdo, a la Dirección General de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid. «Solo muestra buenas palabras, pero pocas acciones», han aseverado.

En este sentido han reprochado que las últimas reuniones «se han desconvocado o aplazado» desde la última mesa sectorial de noviembre. Al respecto, los sindicatos creen que se trata de «dilatar el proceso negociador», que incluye «un plan de empleo muy necesario ante una plantilla escasa y muy cansada, pero comprometida con la prestación del servicio a la ciudad».

«Por nuestra parte hemos hecho todo lo posible para agilizar las negociaciones, pero nos hemos dado cuenta que no hacen más que posponer cualquier convocatoria y las cuestiones que nos presentan son insuficientes», ha subrayado Gómez minutos antes de presentar el escrito.

Al presentar esta carta por Registro, esperan que «el alcalde tome parte en el asunto, desbloquee el tema de la negociación y tenga en consideración las propuestas que les estamos planteando en la mesa de negociación», ha explicado Gómez.

Afean la "falta de efectivos" en la plantilla

Los representantes sindicales también han afeado a la dirección la propuesta de un cambio de jornada «para paliar y sustituir, la falta de plantilla». «Quieren hacernos trabajar en verano hasta el agotamiento y en esto tenemos experiencia ya, porque llevan muchos años con falta de efectivos y esto provoca accidentes laborales y otras enfermedades producto de ese agotamiento», ha criticado el representante de CSIF, Daniel Delgado.

«Este es el reconocimiento que hace la dirección a una plantilla que le ha sacado de un desastre de Filomena con el menor daño imaginable, de una pandemia con una dedicación exclusiva con el riesgo que conllevaba para nuestras familias y para nosotros mismos, y lo volveríamos a hacer», ha afirmado Delgado.

Por su parte, el representante de UGT, Eduardo Granizo, ha señalado que la plantilla cuenta en la actualidad con un déficit «histórico» de 400 bomberos. «Nosotros reclamamos sobre todo uno de los puntos del acuerdo, que es el empleo porque lo que no podemos tener es bomberos que estén doblando su jornada porque al final hay unos riesgos que parece que están olvidados en esta sociedad que son los riesgos psicosociales», ha aseverado Granizo.

En este aspecto, ha criticado que se hayan aplicado «más de medio millón» de horas extraordinarias a la plantilla de bomberos durante el año 2022. «Mientras no se firme el acuerdo, el plan de empleo no lo tenemos, con lo cual es una cuestión que es un perjuicio para los trabajadores y para la ciudadanía, porque el personal la verdad es que no puede dar más», ha añadido.

"bomberos de madrid ha cumplido hasta la extenuación"

«Pedimos amparo al alcalde ya que Bomberos de Madrid, como sabéis, es el servicio más multidisciplinar del ayuntamiento, tenemos además el apoyo de la ciudadanía, el apoyo mayoritario, somos el servicio más valorado. El cuerpo ha cumplido hasta la extenuación», ha destacado el delegado de CITAM, Fernando Macías.

De culminarse un nuevo acuerdo, los representantes concentrados ante Cibeles han indicado a los medios que este llegará «muchos meses más tarde» de lo anunciado por los responsables de la Administración y, por eso, los sindicatos exigen al Ayuntamiento que asuma «una negociación activa y productiva», que permita llegar a un consenso.

Finalmente, también han reclamado una compensación «por la pérdida retributiva de los integrantes», que «deberá llegar con medidas que minimicen la problemática, asimilando las posibles mejoras con carácter retroactivo a través de fórmulas alternativas».