El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha planteado las próximas elecciones catalanas del 12 de mayo como un dilema entre el expresidente de la Generalitat y candidato de 'Junts+ Puigdemont per Catalunya', Carles Puigdemont, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y no con el candidato del PSC, Salvador Illa: «Puigdemont o Sánchez, no Puigdemont o Illa».

Así se ha expresado este jueves en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum en Barcelona que ha contado con la intervención inicial de la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, y a la que han acudido el expresidente de la Generalitat Artur Mas; la presidenta del Parlament, Anna Erra; la presidenta de Junts, Laura Borràs, y el presidente de Junts en el Parlament, Albert Batet, entre otros. Turull ha afirmado que Illa «ejercerá de delegado del Gobierno para hacer lo que le dejen hacer», y cree que el socialista no ha defendido nunca nada por iniciativa propia que pueda molestar al PSOE. Ha abogado por un Govern que no esté «resignado, alineado a los intereses de los partidos que gobiernan en Madrid» y ha erigido a Puigdemont como el mejor candidato posible por su liderazgo acreditado. Turull ha señalado que el expresidente de la Generalitat es el mejor perfil para tejer acuerdos y consensos que vayan mucho más allá de las siglas del partido, y ha asegurado que su retorno «es la victoria de las urnas frente a la política hecha por las togas». Ley de amnistía Preguntado por el trámite que la Ley de Amnistía sigue en el Senado y por si cree que el PP puede retrasar su entrada en vigor, Turull ha dicho estar «seguro que hará lo imposible», pero que cree que será la justicia la que intentará que Puigdemont no pueda volver. «Pero para impedir que el presidente de la Generalitat tome posesión la Justicia solo tiene una alternativa, que es prevaricar», ha apuntado. Ha asegurado también que, con la Ley de Amnistía, la justicia «tiene la oportunidad de ganarse un cierto crédito a nivel europeo». Disposición a negociar Turull ha apuntado que su partido quiere construir un proyecto ambicioso y sin complejos para Catalunya tras las elecciones «que hable de tú a tú con el Estado y que tenga una voz propia». Asimismo, ha señalado que la disposición de Junts a negociar siempre ha estado pero nunca a cambio de nada, y ha añadido: «No nos lloverán ni más recursos ni más competencias por el simple hecho de que nosotros tengamos todo el derecho. También esto es muy importante de casa a la próxima legislatura». «Lo que tenemos que hacer es reconstruir un liderazgo en el sentido más institucional de la palabra, el rigor en las políticas públicas, la separación de papeles entre el partido y el Govern», ha concluido. Así, ha avanzado que algunos de los puntos del programa de Junts estarán enmarcados en la fiscalidad, la reducción de la burocracia o la delegación de las competencias en inmigración. A la conferencia también han acudido representantes de otros partidos como la portavoz parlamentaria de ERC, Marta Vilalta; el presidente de PIMEC, Antoni Cañete, y el secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros, entre otros.