Carlos Mazón avanza que el plan de simplificación administrativa será una realidad este mes de abril

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha avanzado que abril será el mes del Plan Simplifica que «facilitará la actividad económica y empresarial» al tiempo que «favorecerá la cohesión social».

El jefe del Consell se ha expresado en estos términos durante la inauguración del Centro de Excelencia en Conocimiento del Metal (Cexmetal) donde ha estado acompañado por la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Mazón ha explicado que con el Plan Simplifica «se suprimirán o reducirán trámites burocráticos, en colaboración con los ayuntamientos que se sumen a esta iniciativa, para poner el foco en las pymes para que sean más productivas, sostenibles y atractivas para el empleo».

Asimismo, el jefe del Consell ha asegurado que, con este Plan, «la Administración hablará el lenguaje de las empresas para que éstas sean generadoras de empleo». Además, ha señalado que la Generalitat ha trabajado «con y desde los sectores productivos en este proyecto» y ha explicado con esta iniciativa «el silencio administrativo positivo o la declaración responsable serán la regla y no la excepción».

Para Mazón, este proceso de simplificación administrativa es fundamental para que las pymes «tengan una resolución a tiempo». Ha apostado por impulsar la productividad y la capacitación porque «si no tenemos la capacidad de producir y no apoyamos a nuestras pymes no podremos tener servicios sociales de calidad». Asimismo, ha mostrado su compromiso por «facilitar la actividad empresarial con la simplificación de la burocracia o la bajada de la presión fiscal».

Centro de referencia en innovación

El presidente ha visitado las instalaciones de Cexmetal, una iniciativa promovida por el Instituto Tecnológico del Metal (Aidimme) y la Federación de Empresas del Metal de Valencia (Femeval) con el apoyo de IVACE+i.

El jefe del Consell ha subrayado su apuesta por «proyectos solventes que traigan un retorno inmediato a la Comunitat Valenciana y permitan el acceso de la más alta tecnología a nuestras pymes».

Asimismo, ha puesto en valor la colaboración público-privada entre Instituto Tecnológico, patronal del metal y Administración Pública «por posicionar a la Comunitat Valenciana como un referente en el ámbito nacional».

Este centro está concebido como un espacio de excelencia para la transferencia de conocimiento en materia de tecnologías avanzadas de producción y digitalización de los procesos productivos del sector metalmecánico y afines. Su objetivo es contribuir a la mejora de la competitividad de las empresas valenciana, ayudándolas a posicionarse como referentes en los diferentes mercados en los que están presentes.