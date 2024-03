La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, ha defendido que «no tiene sentido» el revisionismo de obras en los museos nacionales por el colonialismo, tal y como trasladó el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y considera que es un tema que «en España no se sostiene».

«Es que a mí me parece que no tiene ningún sentido. En España no se trata de una revisión colonial simplemente porque en España no se ha practicado el colonialismo en los museos. España no tenía colonias, tenía virreinatos y cuando uno viaja por América Latina ve que todo aquello que se obtuvo en excavaciones, que por cierto sufragaba el reino de España, se ha quedado en situ, o sea, no se ha traído aquí», ha defendido Rivera de la Cruz en una entrevista con Europa Press.

En esta línea, ha subrayado que España «no expolió a sus países para traerse las cosas que encontraba». «Lo que pasó en Bélgica no tiene nada que ver con lo que pasó en España», ha puesto como ejemplo.

Además, ha indicado que la pieza más valiosa de arte colonial que hay en España, el Tesoro de los Quimbayas, «no estuvo adquirido por una expedición española, sino que fue un regalo de un gobierno a otro gobierno agradecido», ha expresado Rivera de la Cruz.

Sobre la relación con el Ministerio de Cultura, la delegada apuesta por ser cordial aunque ha informado de que todavía no se han reunido de forma oficial con el ministro.

«No hemos tenido ocasión de tener una reunión formal, que es donde se plantean las verdaderas relaciones», ha señalado, aunque ha asegurado que sí se ha reunido con otros miembros de su equipo de una forma cordial.