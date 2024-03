La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha replicado a los grupos de la oposición que el Ayuntamiento ha dejado la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento (FZCC) porque «no ha cumplido ninguno de sus objetivos» y hay que «optimizar» los recursos públicos y destinarlos donde mayor retorno produzcan.

Chueca ha criticado el «gran desconocimiento» de los grupos de la oposición y sobre todo de «algunas personas que llevan tantos, tantos años en el Ayuntamiento que confunden muchos términos» en referencia a que va a privatizar una fundación. Ha explicado que cuando una fundación está constituida por 10 patrones «no tiene ningún sentido esa frase» y revela un «grandísimo desconocimiento».

Ha recordado que la FZCC tenía 10 patrones, 8 de los cuales aportaban dinero cuando se creó con unos objetivos y todos han dejado de aportar dinero porque «no cumplía con ningún objetivo, por lo tanto el ayuntamiento era el único que estaba aportando y había pérdidas y pérdidas año tras año».

En declaraciones a los medios de comunicación, Chueca ha incidido en que «los recursos públicos hay que invertirlos donde más retorno y beneficios vayan a tener para los ciudadanos y simplemente se cierra esa fundación».

Etopia

Ha precisado que otro asunto es el espacio de Etopia donde estaba albergada la FZCC, y que es un espacio público que depende, gestiona y dirige directamente el consistorio de Zaragoza.

«El ayuntamiento --ha argumentado-- no necesita ningún intermediario para gestionar, para programar y para llevar a cabo actividades que fomenten el emprendimiento en todo lo que tenga que ver con innovación urbana sostenible y que fomenten el aprendizaje entre los más jóvenes, y que promuevan los objetivos que tenemos como ciudad».

La alcaldesa ha contado que la ciudad tiene unos objetivos «muy ambiciosos», que están siendo ejemplo a nivel europeo y ha considerado que lo que procede es «utilizar los recursos públicos de la forma más eficiente posible» para ese destino.

«Yo creo --ha opinado-- que no hay tanto debate, no hay más que hablar». Ha relatado que esa Fundación, en su día, ha cumplido con los objetivos determinados en el pasado, pero «ya no se están dando». Por lo tanto, «hay que mirar hacia el futuro y avanzar en la dirección que el Gobierno de Zaragoza ha decidido que es la más eficaz», ha zanjado.