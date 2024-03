El 8 Festival Internacional de Cinema de Barcelona-Sant Jordi (BCN Film Fest), que se celebrará del 18 al 26 de abril, contará con 69 producciones y ha incorporado a su programación las nuevas películas de Richard Linklater, Michel Franco, Yôji Yamada, Monia Chokri y Quentin Dupieux.

En rueda de prensa este martes, la directora del festival, Conxita Casanovas, ha explicado que el certamen ha configurado una programación en la que «cada película tiene un sentido», y ha remarcado que es paritario, con el mismo número de directoras y directores.

El festival contará con las películas 'Hit Man', de Richard Linklater, el director de 'Antes del amanecer' y 'Boyhood'; 'Memory' de Michel Franco, protagonizada por Jessica Chastain y Peter Sarsgaard, y 'Daaaaaalí', un tributo al genio surrealista a cargo de Quentin Dupieux.

También ha incorporado los filmes 'Descansa en paz', una nueva adaptación del universo literario de John Ajvide Lindqvist; el drama histórico 'El destino de Maya'; 'La última sesión de Freud', protagonizada por Anthony Hopkins; la comedia romántica 'Simple como Sylvain', de Monia Chokri, y 'Mom, is that you?', del veterano realizador japonés Yôji Yamada.

La sección de arte en el cine ha incorporado las producciones 'Jeff Koons: un retrato privado' y 'Los inmortales y las maravillas del Museo Egizio de Turín', un documental con la voz de Jeremy Irons, así como recuperan el documental de Wim Wenders 'Tokio-Ga'.

Casanovas ha explicado que durante el festival habrá un coloquio telemático con la cantautora norteamericana Joan Baez, tras la proyección de la producción 'Joan Baez: I am a Noise'.

Estas incorporaciones a la programación se suman a las ya anunciadas de la inaugural 'Casa en flames' de Dani de la Orden; 'Lo que sucede después', dirigida y protagonizada por Meg Ryan --que acudirá al festival para presentarla--; 'Un año después', de los directores Eric Toledano y Olivier Nakache; 'La gran escapada', protagonizada por Michael Caine, y 'The edge of the blade', de Vincent Perez.

Jurado del festival

La directora del festival ha explicado que el jurado oficial del BCN Film Fest estará presidido por el actor Eduard Fernández, que estará acompañado por la actriz Clara Segura y el actor y director de teatro Carles Sans.

Esta edición del BCN Film Fest acogerá, como parte de la Jornadas de Guionistas e Industria, la presentación de la nueva convocatoria de Laboratori d'Adaptacións Audiovisuals de Barcelona (LAAB) y se entregará el premio 'Screen International Award for Catalan Producer of the Year', que según Casanovas «refuerzan» el certamen.