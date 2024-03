El PSOE Aragón estudia ejercer acciones jurídicas tras las declaraciones "xenófobas e incitadoras de odio" de Nolasco

El secretario de Organización del PSOE Aragón, Darío Villagrasa, ha anunciado una batería de iniciativas en las Cortes de Aragón para «condenar, censurar y reprobar» una actitud totalmente impropia del vicepresidente primero del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco. Además, los socialistas estudia ejercer acciones jurídicas ante un hecho que podría ser constitutivo de delito por incitar al odio.

Representantes del PSOE Aragón en las Cortes autonómicas, el Ayuntamiento de Zaragoza, la Diputación de Zaragoza y de su Ejecutiva regional han participado este domingo en la concentración organizada por la Comunidad Islámica de España para condenar las declaraciones «xenófobas e incitadoras de odio» realizadas por Alejandro Nolasco esta semana.

Los socialistas aragoneses han estado encabezados por Darío Villagrasa, que ha considerado «inadmisible» la actitud de Nolasco, quien, a su juicio, «debería haber hecho pedido disculpas pero, en un alarde de soberbia e incultura, se ha mostrado orgulloso y parece que se reafirma en estas intolerables declaraciones», ha censurado.

Villagrasa ha defendido que Aragón «no tolera estas actitudes que no representan para nada a la sociedad aragonesa, que siempre se ha caracterizado por su tolerancia frente a aquellos que solo quieren sembrar odio».

Alejandro Nolasco exigió, este miércoles, al Gobierno de España que «paralice, retire y detenga las concesiones de la nacionalidad española a todas aquellas personas que provienen de culturas islámicas» al argumentar que el Islam «va en contra del progreso de la igualdad y de la libertad».

Cobardía política

Asimismo, ha cargado contra el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, por su «cobardía política» al eludir y no contestar a las reiteradas preguntas que le han realizado sobre el asunto.

«Jorge Azcón debería haber desautorizado ya a su vicepresidente, pero no ha sido capaz, o no se ha atrevido. Esa xenofobia no representa a Aragón y el silencio cómplice es igual de culpable», ha reprochado.

«Que Aragón sea noticia nacional, de nuevo, por estas actitudes y que Azcón le rías las gracias a su vicepresidente es un hecho que no debemos tolerar», ha concluido.