El secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, ha criticado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por señalar a la Fiscalía de Madrid tras denunciar a su pareja por presunto fraude fiscal y ha defendido la labor de la Agencia Tributaria, que es «una organización muy seria».

«Me parece una vergüenza que diga que es víctima de una cacería política. La Agencia Tributaria es una organización muy seria que tiene un plan de inspección. No puede poner en duda a la Agencia Tributaria, la Fiscalía y la Justicia para tratar de hacer ese victimismo», ha señalado este martes en una entrevista en 'RNE', recogida por Europa Press.

Esta mañana se conocía, adelantado por eldiario.es y confirmado por Europa Press, que la Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado una denuncia contra la pareja de la mandataria autonómica tras recibir un informe de la Agencia Tributaria en la que se refleja una investigación arrancada en 2022. En el texto se plantea que el empresario, vinculado al sector sanitario, podría haber defraudado casi 351.000 euros a través de un entramado de sociedades pantalla y facturas falsas.

Ayuso apuntó a que la Fiscalía Provincial de Madrid la preside «una señora que fue directora general en el Ministerio de Justicia» con el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Además, defendió que «la investigación fiscal» a su pareja «nada tiene que ver con la Comunidad» y acusó a La Moncloa de pedir «más madera» sobre el tema a las televisiones.

Lobato ha pedido al Partido Popular que «tenga coherencia y la misma vara de medir con unos y con otros». En este sentido, ha defendido que los madrileños «se merecen saber si su presidenta es capaz de darse cuenta que a su alrededor pasan cosas».

Preguntado por la creación de la comisión de investigación del PP sobre el caso Koldo, aprobado por unanimidad en el Senado, el secretario general del PSOE-M ha recalcado que su partido «está a favor de que se investigue y se inspeccione absolutamente todo».

«Lo que a mí me extraña es que el PP en el Congreso no vote a favor de una comisión de investigación para analizar e investigar políticamente todo. A mí lo que me importa es que mi formación tenga el listón como lo ha puesto y que exija contundencia y reaccione de forma inmediata contra la corrupción», ha subrayado.