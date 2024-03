El concejal de Fallas y presidente de Junta Central Fallera (JCF), Santiago Ballester, ha afirmado que «quizá no es el momento adecuado» para que se efectúen inspecciones en fallas pero, ha puntualizado, «es cuando están trabajando».

Ballester se ha pronunciado en estos términos en una rueda de prensa de presentación de la campaña 'Pirotecnia y respeto en fallas' tras ser preguntado por el hecho de que en la jornada de este lunes Inspección de Trabajo haya realizado diversas revisiones en fallas de la Sección Especial y Primera A.

El edil ha recordado que se trata de inspecciones que vienen del Ministerio de Trabajo y lo que han hecho es «valorar el tema de los planes de seguridad y salud».

Y ha dicho: «Quizá no es el momento adecuado para inspeccionarlos pero es el momento que es cuando están trabajando. Más allá de eso no puedo decir más porque eso no corresponde ni al Ayuntamiento ni a la Generalitat», ha apostillado.