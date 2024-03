El Ayuntamiento de València colocará vallas para proteger los edificios históricos de la ciudad de actitudes incívicas durante las Fallas y pondrá sanciones «muy contundentes», que «pueden llegar hasta los 750 euros», a quienes las lleven a cabo.

Así lo ha indicado este lunes la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, que ha insistido en hacer un llamamiento al «civismo» y ha reiterado que el consistorio será «muy contundente» ante quienes mantengan comportamientos incívicos hacia el patrimonio histórico de la ciudad.

Catalá se ha pronunciado de este modo tras asistir a la conmemoración del Día Europeo del Víctimas del Terrorismo en el 20 aniversario del 11M, preguntada por si el Ayuntamiento se plantea vallar edificios históricos para evitar daños o actitudes incívicas hacia ellos durante las Fallas.

«Por supuesto», ha respondido la primera edil, que ha asegurado que a medidas como colocar protección en torno a estos inmuebles se suman las ordenanzas municipales de la ciudad ante este tipo de comportamientos. La alcaldesa ha afirmado que se trata de normas que contemplan «sanciones económicas bastante elevadas».

«Tenemos unas ordenanzas con unas sanciones económicas bastante elevadas que podrían alcanzar los 750 euros por actitudes incívicas», ha expuesto María José Catalá, que ha reiterado que los responsables municipales serán «muy contundentes» contra ese tipo de comportamientos.

En esta línea, ha manifestado que no se puede «tolerar» que el «esfuerzo» que están haciendo «todos los valencianos» con sus impuestos, con el refuerzo en «un 40 por ciento de la limpieza, doblando y triplicando el baldeo y reforzando la presencia policial se vea deslucido por los actos de incivismo de personas que no respetan la ciudad y que no respetan lo que es de todos».

La primera edil ha comentado que el «debate» vallar edificios como la Lonja durante las Fallas para protegerlo «lleva años trabajándose desde el Ayuntamiento» y ha aseverado que se van a tomar «medidas para intentar evitar el acceso a los edificios históricos».

Catalá ha agregado que en el centro de València «hay muchos edificios históricos, no sólo la Lonja que pueden verse afectados por esas actitudes» incívicas, por lo que ha apostado por ir «más allá de las vallas» y ser desde la administración «muy contundentes con las sanciones».

«Desde luego, estoy dispuesta a serlo», ha subrayado la alcaldesa, que ha insistido en que habrá vallas en los entornos históricos y que se aplicarán «sanciones que pueden llegar a 750 euros» a quienes no los respeten.