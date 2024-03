Una concentración pide acabar con la feria taurina de las Fallas y critica que se "torturen" animales por "tradición"

Una concentración ha censurado las corridas de toros de la Feria de Fallas 2024 y ha criticado la «costumbre de torturar» animales para «divertirse» y como «forma de cultura y tradición», al tiempo que ha exigido derogar la Ley de Patrimonio Cultural de la Tauromaquia con el fin de que las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos «puedan prohibir» los actos taurinos.

La protesta, organizada por AnimaNaturalis y CAS Internacional, se ha celebrado en la Plaza del Ayuntamiento de València, frente al consistorio. Los participantes, vestidos de negro en señal de protesta, han leído un manifiesto para «poner fin a la tauromaquia» y denunciar «los 10 días de la Feria de Fallas, en la que se matarán a más de 60 toros y otros tantos animales como los caballos, los grandes olvidados».

Además, han portado carteles como 'Per unes falles sense crueltat', 'Dejemos en paz a los toros', 'Tauromaquia Abolición', 'Tradiciones sin crueldad', y han gritado consignas como «València és antitaurina», «Basta ya de maltrato animal» y «Fallas sí, pero sin sangre».

La directora de Animal Naturalis en España, Aida Gascón, ha indicado, en declaraciones a Europa Press, que critican, como en otras ciudades de España, que las fiestas «tengan la costumbre de torturar animales para divertirse y como forma de cultura y tradición».

«Sabemos que hay mucha gente silenciada y silenciosa que rechaza este tipo de festejos, que cada vez van a menos», ha señalado, a la vez que ha apuntado que «desde hace diez años se han reducido a la mitad el número de espectáculos taurinos en la plaza porque cada vez generan más rechazo social».

En esta línea, ha recalcado que la tauromaquia es la «única» expresión cultural que genera «esta polarización y rechazo de la sociedad». «Además, está subvencionada con dinero público», ha criticado.

«Entendemos que ahora mismo no pueda ser derogada la tauromaquia porque está protegida por ley mediante el Tribunal Constitucional, pero al menos pedimos que hasta que esta ley no sea derogada, estos espectáculos, que generan tanto rechazo, no sean financiados con dinero público», ha advertido.

«La tauromaquia recibe más dinero público que prácticamente ningún otro espectáculo y goza de protecciones legales que ninguna otra de las artes españolas tiene», ha continuado Gascón, y ha añadido que «es como si trataran de mantener a la fuerza una de las tradiciones más repudiadas de España y quizá la única que divide a la sociedad».

Iniciativa popular

Gascón ha destacado que han lanzado una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para derogar la Ley de Patrimonio Cultural de la Tauromaquia para que las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos que «quieran avanzar en la prohibición o regulación de las corridas de todos puedan hacerlo».

Por su parte, una de las portavoces de AnimaNaturalis Eli Alonso Pujadas, preguntada por el papel del vicepresidente primero y conseller de Cultura y Deporte, Vicente Barrera, conocido por su trayectoria como torero, ha resaltado que el hecho de «tener a una persona que es taurina en este cargo, complicará las cosas, pero no se van a rendir».

«No nos hemos rendido nunca, llevamos muchísimos años y no nos vamos a rendir hasta que se acabe con esta barbarie y hasta que se llegue a la evolución», ha concluido.