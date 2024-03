El cineasta norteamericano Tim Burton, que presenta en el Palau Victòria Eugenia de Barcelona la exposición 'Tim Burton's Labyrinth', ha asegurado este jueves que la muestra representa el proceso creativo: «Me siento afortunado de haber podido expresar sensaciones, sentimientos a través de un dibujo, de una animación, de una película. Esto me ha ayudado a sobrevivir».

En una entrevista de Europa Press y preguntado por su interés en la vulnerabilidad del ser humano que evocan muchos de sus personajes, ha afirmado que todo el mundo se siente frágil y siente diferentes estados y que él intenta representarlo a través de sus dibujos y bocetos: «Así es cómo me siento y me he sentido. Para mí estas cosas representan cómo me siento yo».

Ha explicado que pasear por las salas le recuerda cuando estaba creando estas películas y se sentaba a dibujar: «Cuando uno dibuja no sabe si se va a convertir en una animación, en una película o en nada».

Burton ha remarcado que le encanta la exposición por este recuerdo del proceso artístico en sí, cuando uno no sabe «cómo va a encajar todo» a partir de un pequeño boceto y cómo después se puede convertir en algo que en la mente siempre había sido grande.

Ha afirmado que no piensa en si su cinematografía tiene influencia en otros, y que para él la importancia del cine es que «todo sea personal, todo sea para dentro y pensar en lo de fuera, en el ruido».

Ha explicado que la idea de esta exposición, que reúne dibujos, bocetos, maquetas y animaciones de su trayectoria, partió de un equipo español con el que «sentí una conexión» en la búsqueda de una muestra diferente y divertida que combinara los museos de cera que le encantaban cuando era niño, la casa de juegos y las ferias.

"sensación rara" con la ia

Habitual en el uso de diferentes técnicas de animación y preguntado sobre la irrupción de la inteligencia artificial (IA) en el cine, ha explicado que tuvo una «sensación muy rara» al ver unas ilustraciones de cómo quedarían personajes Disney si fueran de su universo.

«Me daba la sensación de que me habían robado el alma, cosas que quizás hubiera hecho yo, lo había hecho la IA. Seguro que hay cosas muy buenas de la IA, pero fue algo que me afectó, un fenómeno muy raro», ha afirmado, añadiendo que aunque había dibujos interesantes había algo que no encajaba del todo.

Conexión con diferentes culturas

En su visita a Barcelona, ha podido visitar diferentes monumentos como la Sagrada Familia, «una de las maravillas del mundo», y ha remarcado que tiene una conexión muy fuerte con ciudades con ese espíritu, energía y vibraciones artísticas que pueden inspirar.

Preguntado por si le gustaría trabajar con intérpretes españoles tras la experiencia en esta exposición, ha afirmado que lo hará con cualquier que esté dispuesto a trabajar con él, y ha remarcado que en todos los filmes que ha hecho le encanta el aspecto internacional y trabajar con personas de diferentes culturas.

«Me encanta trabajar con personas de diferentes culturas porque me hace sentir esta conexión entre artistas», ha subrayado el director de 'Eduardo Manostijeras'.

Burton no ha querido entrar en proyectos cinematográficos en los que está inmerso, y se ha limitado a explicar que está «acabando» la segunda parte de 'Beetlejuice'.

Salas de cine y 'streaming'

Asimismo, Tim Burton ha considerado «superada» la dicotomía entre las salas de cine y las plataformas de 'streaming' al considerar que son complementarias.

El director de 'Big Fish' ha afirmado que hace años se creía que los cines morirían y solo se vería cine por televisión, pero «afortunadamente» se está en un mundo en que la gente quiere seguir viendo en la gran pantalla y sentir su emoción en sala.

«Hay cosas que funcionan muy bien en la televisión, con un formato más largo, otras funcionan mucho mejor en el cine. Así que creo, sinceramente, que este tipo de dicotomía una cosa o la otra ya está superada. Creo que hay más apertura de miras y las dos experiencias son adecuadas y valiosas», ha subrayado el realizador.

La exposición 'Tim Burton's Labyrinth' sobre el universo creativo del director norteamericano Tim Burton se podrá ver a partir de este viernes en el Palau Victòria Eugènia de Barcelona, en su cuarta parada de la gira que ya ha pasado por Madrid, París y Bruselas, y que repasa su trayectoria a través de bocetos, dibujos, maquetas, animaciones y objetos de su filmografía.

En forma de laberinto a través del que el visitante va escogiendo puertas en su recorrido, cada sala evoca una de las películas del director de 'Eduardo Manostijeras' y está acompañada de unos 200 bocetos originales cedidos por Burton.