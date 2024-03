El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de València y edil de Parques y Jardines , Juanma Badenas, ha anunciado su voluntad de retirar el nombre de Guillem Agulló -el joven antifascista asesinado hace 25 años-- de un paseo de los Jardines de Viveros, ya que, a su parecer, «supone una imposición de una parte de los valencianos, que ahora ya no es la mayoritaria».

Así lo ha manifestado Badenas, en declaraciones a los medios de comunicación ante el del pleno extraordinario que se celebra este miércoles, al ser preguntado por si tiene pensado cambiar el nombre

del paseo de Guillermo Agulló de los jardines en sintonía con el acuerdo de Les Corts para eliminar el Premi Guillem Agulló gracias a la mayoría de PP y Vox y a propuesta de este último grupo.

«Obviamente sí», ha respondido Badenas, que ha puntualizado que aún no tienen decidida la nueva denominación del paseo. «Pero evidentemente sí, porque eso supone una imposición de una parte de los valencianos, que ahora ya no es la mayoritaria, porque los electores decidieron que quienes fuéramos parte del gobierno de la ciudad de València fuéramos otros partidos que representamos otras ideas, hacia esa parte que ahora es la mayoritaria», ha insistido.

Por tanto, ha agregado, «yo creo que corresponde denominar ese paseo con un nombre que corresponde realmente con lo que la mayoría de los valencianos piensan y sienten».

Posteriormente, se le ha preguntado por estas palabras al portavoz del equipo de gobierno en València, el concejal 'popular' Juan Carlos Caballero, quien ha reconocido que «desconocía la propuesta» y que se ha enterado por los medios.

Desde Compromís, su portavoz, Papi Robles, ha lamentado las palabras de Badenas. «Nos duele en el corazón escuchar estas declaraciones. Debemos recordar que Guillem Agulló fue una víctima del terrorismo fascista que está alentando Vox. Estamos rozando ya la violencia en las calles, porque esta gente está alentando el terrorismo fascista».

En este sentido, ha aludido al hecho de que en Castelló hay una persona que ha estado ingresada en la UCI tras presuntamente ser agredida «precisamente por grupos de extrema derecha alentados por un partido como es Vox, que están dando pie a volver a la violencia en las calles por una cuestión totalmente ideológica».

"no van a pasar"

«Desde Compromís nos ponemos de frente, siempre mirándolos de frente y diciéndoles que no van a pasar. No es posible que se pueda consentir que en la ciudad de València se den pasos atrás en la memoria democrática de todas las víctimas que se posicionan en contra del terrorismo, cualquiera que sea. Y Guillem fue una víctima a la que hay que reconocer, y no puede tocarse su reconocimiento en nuestra ciudad», ha aseverado.

Igualmente crítica se ha mostrado la portavoz socialista, Sandra Gómez, quien ha denunciado la decisión «irracional e incomprensible en cualquier país de Europa» del gobierno de María José Catalá.

«Es una decisión inaudita de este gobierno municipal del PP y de Vox contra una persona que luchó contra el fascismo, por la libertad y la democracia de nuestro país y que fue asesinado por ello», ha enfatizado.

Y ha recalcado: «Habíamos advertido desde el Partido Socialista que esto podía pasar y finalmente el Partido Popular y Vox han confirmado todos nuestros temores porque ya han confirmado que quieren borrar una parte muy importante de nuestra historia».

"el lado equivocado de la historia"

«Una vez más, el PP y Vox se ponen en el lado equivocado de la historia, al lado no sólo del fascismo sino también de las personas que asesinaron a Guillem Agulló. Sinceramente, es algo absolutamente sorprendente, que sería irracional e incomprensible en cualquier país de Europa, pero es algo que ocurre, por desgracia, demasiadas veces aquí en nuestra ciudad, en València», ha concluido.

La placa en memoria de Agulló, el joven asesinado en Montanejos en 1993 por militantes de extrema derecha, fue inaugurada en 2018, después de que la corporación local aprobara en la comisión de Desarrollo Humano cambios en la rotulación de las calles interiores del Jardín de Viveros para incluir la dedicada a Agulló como «símbolo de reconocimiento a todas las víctimas de delito de odio», según figuraba en la resolución del servicio de Jardinería.